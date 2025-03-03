Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед главой Минобра: Делайте так, чтобы школа была храмом

Фото Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед вновь назначенным Министром образования Андреем Иванцом, сообщает БЕЛТА.

"В образовании взяли курс. Вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать", - сказал глава государства.

Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: "Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. - Прим. ред.). Это ж вы знаете".

"Поэтому уже привыкли - действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы в школе было хорошо, порядок, чтобы школа была храмом. И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были", - поручил белорусский лидер.