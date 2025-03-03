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Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед главой Минобра: Делайте так, чтобы школа была храмом
Президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие перед вновь назначенным Министром образования Андреем Иванцом, сообщает БЕЛТА.
"В образовании взяли курс. Вы знаете, что делать. Система начинает к вам привыкать", - сказал глава государства.
Он отметил, что Андрей Иванец для министра имеет весьма молодой возраст, на что обращают порой внимание и в возглавляемой им сфере: "Вот, молодой такой… Все хотят молодых, чтобы уже было новое поколение. Я об этом талдычу постоянно. Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то (говорят некоторые. - Прим. ред.). Это ж вы знаете".
"Поэтому уже привыкли - действуйте. Только не останавливайтесь. Делайте так, чтобы в школе было хорошо, порядок, чтобы школа была храмом. И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были", - поручил белорусский лидер.
"Ну а дальше уже как жизнь распорядится каждым. Кто-то станет академиком, членкором, доктором наук, наукой займется и так далее. Ну а кто-то… Если он в школе не учился, ну так какая зарплата и какая работа? Поэтому действуйте", - добавил Александр Лукашенко.