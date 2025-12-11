Лукашенко - Бастрыкину: Мы неизменно придерживаемся одной линии и одной позиции

11 декабря Президент Беларуси провел встречу с главой Следственного комитета России. Как отметил Александр Лукашенко, мы неизменно придерживаемся одной линии и одной позиции.

У Минска и Москвы четкое понимание факторов существования наших стран.

"Ваш визит в Беларусь я всегда расцениваю как очень важный. И наша с Вами встреча, и Ваш визит ко мне - это не только визит вежливости, как дипломаты говорят. Хотя не без этого. Есть о чем поговорить, обсудить вопросы. Мы с Вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке ни внутренних, ни внешних факторов существования России, Беларуси. Поэтому для меня очень важно, что Вы хоть на несколько минут, но заглянете ко мне, и мы сможем сверить часы. Для меня это, подчеркиваю, очень важно. Вы истинный не только мой друг, но и нашего белорусского народа", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что внимательно, насколько это возможно, следит за работой Александра Бастрыкина. "Очень рад, что в сложные и трудные времена Вам все-таки как-то удается удерживать свою систему, структуру и работать на пользу не только России, но и нашему Союзу, который мы стремимся построить", - сказал он.

В свою очередь Александр Бастрыкин поблагодарил за возможность встречи. "Хотел бы Вас проинформировать, что только что я побывал на серьезной международной конференции, посвященной геноциду советского народа, делал там выступление", - отметил он.

После встречи у Президента запланирована рабочая встреча Бастрыкина с коллегами из Следственного комитета Беларуси. "Мы подведем итоги совместной работы за 2025 год и наметим перспективы работы на 2026-й, чтобы добиваться результатов в совместной работе по основным стратегическим направлениям сотрудничества", - рассказал глава СК Российской Федерации.

Отметим, следственные комитеты Беларуси и России имеют целый спектр общих программ и проектов. Ведомства на постоянной основе оказывают взаимную правовую помощь по уголовным делам, проводят совместные заседания коллегий и обмениваются информацией. Подробнее о разговоре с Президентом Александр Бастрыкин рассказал уже после встречи журналистам, в частности, о работе по расследованию геноцида времен Великой Отечественной войны.