Лукашенко: Беларусь и Россия в состоянии решить актуальные вопросы, которые стоят перед странами

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Несмотря на серьезность вызовов, Беларусь и Россия в состоянии решить те актуальные вопросы, которые стоят перед странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. "В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Хорошо, что наконец внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами".