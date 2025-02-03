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Лукашенко: Беларусь и Россия в состоянии решить актуальные вопросы, которые стоят перед странами
Несмотря на серьезность вызовов, Беларусь и Россия в состоянии решить те актуальные вопросы, которые стоят перед странами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. "В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Хорошо, что наконец внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам. Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые жизнь поставила перед нами".
Объем взаимной торговли между Беларусью и Хабаровским краем за январь - ноябрь 2024 года достиг максимального с 2019 года уровня - 47,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем на 45 %. При этом экспорт вырос более чем на 85 %, превысив планку в 47 млн долларов. Основное влияние на рост экспорта оказала поставка в российский регион грузовых автомобилей, которые не продавались в аналогичном периоде 2023 года. Кроме того, увеличились поставки стальных прутков, электрических трансформаторов, жидкостных насосов. В основе белорусского экспорта в Хабаровский край также поставки изолированных проводов и кабелей, сыра и творога.