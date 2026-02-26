Лукашенко: Беларуси и РФ жизненно необходимо развивать стратегическое партнерство

флаги беларуси и россии стоят на столе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/conversions/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларуси и России жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, пишет БЕЛТА.

"В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.

Президент упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник".