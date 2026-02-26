3.75 BYN
Лукашенко: Беларуси и РФ жизненно необходимо развивать стратегическое партнерство
Беларуси и России жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, пишет БЕЛТА.
"В текущей международной ситуации, на фоне напряженной обстановки прежде всего на западных рубежах нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.
Президент упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник".
"Мы слаженно работаем во внешней политике. Подписание директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов", - отметил белорусский лидер.