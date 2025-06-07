Лукашенко: Белорусы умеют играть в футбол, но надо, наконец, оправдывать ожидания болельщиков

Уровень игры белорусских футбольных клубов и сборных должен соответствовать созданным для них условиям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 июня на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона, пишет БЕЛТА.

"Спорт справедливо считают послом мира. Футбол - самая популярная, массовая народная игра - стирает границы между странами, сближает разных людей, объединяет и тех, кто играет, и тех, кто болеет. Всех нас. Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям. Белорусские футболисты, получив такой подарок, наконец, начнут оправдывать наши ожидания, и мы увидим с этих трибун яркие победы наших любимых команд", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассчитывает, что белорусские футболисты, получив такой подарок - Национальный футбольный стадион, наконец, начнут оправдывать ожидания болельщиков, и они увидят с этих трибун яркие победы любимых команд.

Президент подчеркнул, что белорусы умеют играть в футбол. Он напомнил, что мужская сборная по пляжному футболу на недавнем чемпионате мира блестяще показала, как надо обыгрывать самых сильных соперников. Тогда белорусы уступили в финале бразильцам, едва не обыграв соперника.

В ответном слове белорусские спортсмены отметили, что новая арена станет местом для ярких матчей и незабываемых эмоций. Футболисты заверили, что приложат все усилия, чтобы прославлять страну и с честью нести флаг государства.