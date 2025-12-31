Лукашенко дал старт массовому роботизированному производству телевизоров с ИИ на "Горизонте"

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04870648-cf62-4830-a2a1-a891f9066e43/conversions/764bd52a-d132-4beb-811f-b315ec21a71c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04870648-cf62-4830-a2a1-a891f9066e43/conversions/764bd52a-d132-4beb-811f-b315ec21a71c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04870648-cf62-4830-a2a1-a891f9066e43/conversions/764bd52a-d132-4beb-811f-b315ec21a71c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04870648-cf62-4830-a2a1-a891f9066e43/conversions/764bd52a-d132-4beb-811f-b315ec21a71c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения холдинга "Горизонт" дал официальный старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом, сообщает БЕЛТА.

Производство не имеет аналогов в странах СНГ и Европе.

Новый завод функционирует по принципу lights out фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы, интегрированные в сквозную систему цифрового управления производственным циклом. Каждая стадия - от монтажа панелей до финального контроля качества - реализована с применением машинного зрения, алгоритмов глубокого обучения и технологий предиктивной аналитики. Это позволяет обеспечить проверку порядка 500 параметров каждой производимой единицы телевизора с практически нулевым уровнем дефектности.