Лукашенко дал старт массовому роботизированному производству телевизоров с ИИ на "Горизонте"
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения холдинга "Горизонт" дал официальный старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом, сообщает БЕЛТА.
Производство не имеет аналогов в странах СНГ и Европе.
Новый завод функционирует по принципу lights out фактически без участия человека. Все ключевые операции выполняют промышленные роботы и автоматизированные системы, интегрированные в сквозную систему цифрового управления производственным циклом. Каждая стадия - от монтажа панелей до финального контроля качества - реализована с применением машинного зрения, алгоритмов глубокого обучения и технологий предиктивной аналитики. Это позволяет обеспечить проверку порядка 500 параметров каждой производимой единицы телевизора с практически нулевым уровнем дефектности.
На новом заводе будут выпускаться не просто телевизоры, а автоматизированные устройства нового поколения, которые объединяют в себе функции мультимедийного центра, интеллектуального помощника и центра управления "умным домом".