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Лукашенко: Если бы Европейский союз установил хорошие отношения с Россией, он бы процветал
Страны Европейского союза будут процветать, если установят хорошие отношения с Россией. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что в Европейском союзе очень большие внутренние противоречия, и американцы это хорошо знают.
"Будущее Европы, возможно, было бы хорошим только в союзе с Россией. Если бы европейцы, Европейский союз установил хорошие, нормальные отношения хотя бы в экономике с Россией, они бы процветали", - заявил глава государства.
Однако Президент сомневается, заинтересованы ли в таком развитии событий США. Ведь так или иначе для Соединенных Штатов не только Китай с Россией, но и Евросоюз является конкурентом.
"И будет ли снова Америка великой, когда будет сильным Евросоюз, вопрос. Евросоюз - это тоже конкурент в экономическом отношении Соединенных Штатов Америки. Поэтому единство Евросоюза и России, наверное, не совсем выгодно было для Соединенных Штатов Америки", - сказал Александр Лукашенко.
Но в целом для планеты такое союзничество очень важно, добавил Президент. По его словам, любая система более устойчивая, если опирается на несколько опор. В мире такими опорами являются США, Китай, Европейский союз, Россия, Индия.
"Если мы сделаем так, что останется одна опора в виде США, - большой шанс, что эта система, наша планета, рухнет. Будет держаться на двух опорах - Китай и США - тоже сложно удержаться. Поэтому вот эта третья опора в виде Европейского союза очень важна была для всего мира. И я считаю, разрушать нельзя эту третью опору, ее надо сохранить. Мне кажется, что, несмотря на ту непонятную политику, которую проводит Европейский союз, там найдутся здравомыслящие люди, которые сумеют сохранить Европейский союз и наладить отношения, в том числе и с нами, с Россией", - заявил белорусский лидер.