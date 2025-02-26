Лукашенко: Если бы Европейский союз установил хорошие отношения с Россией, он бы процветал

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Страны Европейского союза будут процветать, если установят хорошие отношения с Россией. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в Европейском союзе очень большие внутренние противоречия, и американцы это хорошо знают.

"Будущее Европы, возможно, было бы хорошим только в союзе с Россией. Если бы европейцы, Европейский союз установил хорошие, нормальные отношения хотя бы в экономике с Россией, они бы процветали", - заявил глава государства.

Однако Президент сомневается, заинтересованы ли в таком развитии событий США. Ведь так или иначе для Соединенных Штатов не только Китай с Россией, но и Евросоюз является конкурентом.

"И будет ли снова Америка великой, когда будет сильным Евросоюз, вопрос. Евросоюз - это тоже конкурент в экономическом отношении Соединенных Штатов Америки. Поэтому единство Евросоюза и России, наверное, не совсем выгодно было для Соединенных Штатов Америки", - сказал Александр Лукашенко.

Но в целом для планеты такое союзничество очень важно, добавил Президент. По его словам, любая система более устойчивая, если опирается на несколько опор. В мире такими опорами являются США, Китай, Европейский союз, Россия, Индия.