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Президент Беларуси: Союз между Россией и США возможен и важен
Союз между Россией и Соединенными Штатами Америки возможен и важен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
Марио Науфал считает, что в ближайшие 10 лет Россия и США не только нормализуют свои отношения, но и, вполне вероятно, станут союзниками.
"Вполне возможно. Невозможного ничего в жизни нет. Это во-первых. Во-вторых, Россия с вами будет всегда союзником (все-таки самое мощное в военном отношении государство), но не против кого-то", - отреагировал Александр Лукашенко.
"Вы с Россией можете против кого-то объединиться, только если это будет враг для России и для вас. У России сегодня врагов нет, да и у Соединенных Штатов Америки, по большому счету, врагов нет. Поэтому для того, чтобы планета была в равновесии, чтобы не было вот этих непонятных войн, как на Ближнем Востоке или в Украине, конфликтов чтобы не было, союз России и Соединенных Штатов возможен и очень важен. Союз для экономического развития. Он возможен и важен. Это будет вдолгую. Поэтому в этом плане вы правы", - сказал Президент.