Президент Беларуси: Союз между Россией и США возможен и важен

"Вы с Россией можете против кого-то объединиться, только если это будет враг для России и для вас. У России сегодня врагов нет, да и у Соединенных Штатов Америки, по большому счету, врагов нет. Поэтому для того, чтобы планета была в равновесии, чтобы не было вот этих непонятных войн, как на Ближнем Востоке или в Украине, конфликтов чтобы не было, союз России и Соединенных Штатов возможен и очень важен. Союз для экономического развития. Он возможен и важен. Это будет вдолгую. Поэтому в этом плане вы правы", - сказал Президент.