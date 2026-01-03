Лукашенко категорически осудил акт американской агрессии против Венесуэлы

"Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ акт американской агрессии против Венесуэлы. Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что "это будет второй Вьетнам". И американцам он не нужен", - сказала пресс-секретарь.