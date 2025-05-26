Лукашенко: Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили и всех жителей этой страны с Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении тысячелетия грузинский народ, который находился на пересечении интересов больших империй, вел упорную борьбу за свою государственность, мужественно защищал самобытность родного края и верил в его светлое будущее", - говорится в поздравлении.

Минск высоко оценивает усилия Тбилиси по сохранению суверенитета и считает, что они обязательно будут содействовать расцвету Грузии, отметил Президент.

"Уверен, многолетняя история дружественных белорусско-грузинских отношений должна стать прочной основой для возобновления взаимовыгодного партнерства между двумя странами, содействовать благополучию наших народов, а также стабильности и безопасности на Евразийском континенте", - подчеркнул Глава государства.