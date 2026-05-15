Лукашенко: Мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси

Межконфессиональный мир, послание Трампу и развитие белорусско-американского диалога. Об этом 15 мая шла речь во Дворце Независимости.

Президент Беларуси провел встречу с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Это известный и влиятельный проповедник, соратник Трампа.

Мир между конфессиями - настоящий бренд Беларуси. У нас спокойно уживаются люди разных вероисповеданий. В беседе Александр Лукашенко подчеркнул, что, исходя из личного опыта, у него сложилось позитивное впечатление о верующих протестантах.

Лукашенко: Межконфессиональный мир - это бренд Беларуси

"Спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам и обсудить вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь. Вы бывали не единожды в России. Поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация. Уверен, знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси, - подчеркнул белорусский лидер. - В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено".

Александр Лукашенко отметил, что лично у него добрые впечатления от общения с людьми этого вероисповедания. "В советские времена (Советский Союз был официально атеистической страной, но неофициально все молились), когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половина моего хозяйства - это были протестанты. Мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома - протестантов наших. Я вам должен сказать - добрейшие люди, трудяги неимоверные", - добавил он.

Глава государства рассказал, что убедился в этом и став Президентом. Он отметил, в частности, что много белорусов протестантской веры живут на юге страны в Брестской области: "Трудяги, добрейшие люди, поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям".

"Руководителем хозяйства, где я был секретарем парткома, был как раз человек вашего вероисповедания. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в США работает у вас, - добавил Президент. - Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое понимание и отношение к вашему вероисповеданию. Еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, которые исповедуют эту религию".

Диалог Беларуси и США

Что касается межгосударственных отношений - Минск всегда готов выстраивать их в конструктивном ключе. В последний год в белорусско-американских отношениях наметилась активизация на политическом треке. Прошло несколько раундов переговоров с представителями США, сделаны шаги по снятию санкций. Как звучало ранее, в повестке немало вопросов, при обсуждении которых должны учитываться интересы Беларуси. В этот раз, общаясь с Франклином Грэмом, которого называют духовным советником Трампа, глава белорусского государства передал добрые пожелания американскому лидеру.

Президент Беларуси передал Трампу добрые пожелания

"Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул (спецпосланник США Джон Коул. - Прим. ред.) во время своего визита и наших переговоров. Вы же понимаете, что без Президента США нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения", - отметил глава государства.

"Поэтому при встрече (я знаю, вы в добрых отношениях с Президентом) передайте ему самые добрые пожелания и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поблагодарил Франклина Грэма за оказываемую белорусам поддержку и помощь: "Мы это очень ценим. Дело не в объемах. Думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимания на Беларусь. Но вы молодцы. Спасибо вам за эту помощь и поддержку".

Президент также обратил внимание, что, несмотря на санкции, в 2025 году две трети всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. "Но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам", - сказал Президент.

"В ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими-протестантами. И у вас уже будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир. И поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться", - заявил белорусский лидер.

Франклин Грэм поблагодарил главу белорусского государства за возможность встретиться с ним, а также провести встречу с белорусами, которые исповедуют протестантизм. "Спасибо большое. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога", - отметил Франклин Грэм.

"Неважно, к какой вере мы принадлежим - протестантской, православной, католической, - мы все здесь равны. И мы все согласны с этими подходами", - подчеркнул он.

"Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи", - пошутил Александр Лукашенко.

Франклин Грэм обратил внимание, что в религии принято возносить молитвы и за лидеров стран, и пообещал Президенту Беларуси, что помолится за него вместе с белорусскими христианами протестантской веры.

"Это будет правильно, а то вы все за Дональда (Президента США Дональда Трампа. - Прим. ред.) молитесь и молитесь. Меня не упоминаете", - с улыбкой отметил белорусский лидер.

"Завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас как лидера", - заверил Франклин Грэм.

Проповедник Франклин Грэм рассчитывает на скорую встречу Лукашенко и Трампа

Уже после встречи с Президентом Грэм рассказал подробности состоявшейся дискуссии и своих ожиданиях и взглядах на отношения Минска и Вашингтона.

"Я здесь как проповедник Евангелия. Я не политик, я не работаю на правительство США. Я просто человек, который делится посланием о любви Господа ко всем. В то же время мы друзья с Президентом Трампом. Иногда я выполняю роль его духовного советника. Мы не можем игнорировать политиков. Несмотря на то, что я проповедник, мы должны работать с политиками, воодушевлять, молиться за них, - рассказал Франклин Грэм - президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма (США). - У нас состоялся отличный разговор с Президентом Лукашенко. Мы говорили о многих вопросах. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе ради лучшего взаимопонимания между США и Беларусью. Что мы сможем стать свидетелями укрепления отношений. Он мне очень понравился, очень открытый, с ним легко общаться".

Проповедник подчеркнул, что с учетом большого количества проблем в мире нужно работать не раздельно, а вместе над их решением. "Я поддерживаю мир, и я убежден, что так делают и Президент Лукашенко, и Президент Трамп. Трамп хочет, чтобы отношения улучшались. Президенты Трамп и Лукашенко очень похожи друг на друга. Они сильные лидеры, люди с видением будущего. Будет хорошо, чтобы эти два лидера встретились друг с другом как можно раньше. Это будет хорошо для всех", - заявил он.

Франклин Грэм будет в Беларуси несколько дней и примет участие в ряде мероприятий.