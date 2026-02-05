Лукашенко: Мы готовы поставлять товары в Казахстан и создавать совместные производства

Активизация торговли, поддержка и контакты на международных площадках, создание совместных производств - все важные вопросы двустороннего сотрудничества звучали на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым.

В эти дни делегация законодателей находится в Минске с визитом, их программа насыщенная: встречи в парламенте и посещение предприятий. Главное прозвучало от Президента: Беларусь открыта для Казахстана - готовы всячески продвигать общую экономику.

Казалось бы, парламентарии напрямую вопросами экономики не занимаются, но их активная позиция и авторитет в стране помогают продвигать сотрудничество. С Казахстаном Беларусь выстраивает его еще с советских времен. Александр Лукашенко не случайно на этой встрече не раз говорил о том, как важно не терять друзей.

Ерлан Кошанов - один из спикеров пока еще двухпалатного парламента Казахстана. Официальный визит делегации Мажилиса (подобного не было давно) проходит по приглашению белорусских законодателей. Сила парламентской дипломатии будет на пользу и Минску, и Астане, тем более что принципиальных разногласий между нами нет.

"Мы одинаково видим развитие нашего мира. Мы - сторонники многополярности. Мы хотим, чтобы новые страны, которые образовались в том числе после распада Союза (Советского Союза. - Прим. ред.), были суверенными и независимыми. Вы это прекрасно знаете, и ваш Президент в том числе", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил помощь, которую Казахстан оказал белорусской стороне в вопросе присоединения в качестве полноправного члена к Шанхайской организации сотрудничества: "Вы нам здорово помогли. Я прежде всего обращался к казахстанским своим друзьям. Они не только поддержали нас, но и помогли в работе с другими странами, чтобы такая поддержка была оказана".

"Мы вам очень благодарны, и мы с вами прекрасно помним, что как Казахстан, так и Беларусь входят в ряд международных организаций. Региональных, начиная от ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И заканчивая глобальной международной организацией - ООН. Мы вместе присутствуем там, где нам нужно, где наши интересы сосредоточены. Это говорит об одинаковых подходах к решению тех или иных мировых и региональных проблем", - подчеркнул Президент.

Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента Казахстана:

"Каждый раз приезжаю, первое, что в глаза бросается, - это порядок: и на улицах, и как развивается Минск, каждый раз меняется. Самое главное, и летом приезжаешь, и зимой - это чистота. Уровень организации, благоустройства - это все характерно, в первую очередь, для Беларуси. Это, конечно, Ваши заслуги (Александра Лукашенко - Прим. ред.). Позвольте мне передать самые теплые слова приветствия и большой привет от Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева, он просил передать Вам слова приветствия и добрые пожелания. Он высоко ценит Ваш огромный вклад в развитие двухстороннего сотрудничества между Беларусью и Казахстаном".

Помимо контактов в интеграционных структурах, Минск и Астана выстаивают тесное сотрудничество на двустороннем треке. Там основной упор делается на промышленную кооперацию, АПК и IT. Казахстан является вторым по торговле партнером Беларуси в СНГ. У стран амбициозный план - серьезно увеличить цифру товарооборота.

"Я когда-то мечтал, что мы с Казахстаном подойдем близко к 1 млрд долларов товарооборота. Сегодня мы уже имеем, по подсчетам, миллиард и больше. Но есть куда стремиться. У нас высокотехнологичная страна", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси по всем направлениям производится более чем наполовину больше товаров, нежели можно потребить на внутреннем рынке. Остальное страна готова экспортировать, в том числе в Казахстан. "Мы страна машиностроительная, у нас сильно развито сельское хозяйство. Это то, что надо Казахстану. Мы готовы поставлять вам не только товары. Они известны. Мы знаем, в каких товарах нуждается Казахстан. Но если на длительную перспективу, то мы готовы открывать у вас совместные производства с казахстанцами, вместе работать и двигаться в этом направлении", - отметил Александр Лукашенко.

В Минск парламентарии прибыли накануне и уже успели побывать на БЕЛАЗе. В Казахстане сейчас действует около десяти совместных производств белорусской техники. Свои интересы в регионе так заявляют промышленные гранды Беларуси. Будучи на месте, решать вопросы кооперации, продаж и сервиса куда проще.

Казахстан входит в топ-10 экспортеров пшеницы - бескрайние поля требуют хороших машин, а карьеры по добыче угля и других полезных ископаемых - технику с репутацией. Интерес к региону не только у Беларуси. Сильные мировые игроки - от России до Китая и США - хотят там присутствовать.

Говоря о регионе Центральной Азии, где находится и Казахстан, Александр Лукашенко отметил: "Мы знаем, взоры кого устремлены в эту часть нашей планеты. Но, как человек опытный, я всегда говорю и советую своим коллегам, мы понимаем, что друзей на стороне найти сегодня очень сложно. Даже если Казахстан или Беларусь их найдут, не надо терять старых друзей. Поэтому, основываясь на этой философии, мы готовы с вами сотрудничать по любому направлению и в любых формах".

"Мы не скрываем, что не только БЕЛАЗы хотели бы поставлять на ваш рынок, но и нашу зерноуборочную технику, технику для сельского хозяйства", - сказал Президент.

Он отметил, что по своим характеристикам отечественные комбайны не уступают зарубежным аналогам, и Беларусь готова на деле это доказать. Например, на определенной сельскохозяйственной площадке в Казахстане, где выращивают зерновые. Тем более что под эту культуру в Казахстане задействованы огромные посевные площади. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, готова на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают комбайны и другая сельскохозяйственная техника.

"Надо искать новые формы для того, чтобы показать себя, показать технику, наших людей и научить тех, кто будет работать на нашей технике там. Тогда и отпадет вопрос, какая техника лучше", - сказал глава государства.

"Я бы вас очень просил: нам не надо терять друг друга, - сказал Президент. - Ни одна страна, даже Америка, сегодня не может развиваться независимо от других. Поэтому я вам предлагаю: давайте в этом бешеном мире не потеряем друг друга".

Проверенный рецепт сотрудничества - налаживать связи регионов. Такой опыт уже есть с Россией и не только, тем более, что именно парламентарии за это в ответе.

"Полномочия и у нас, и у вас губернаторы имеют приличные. Надо их вплетать в этот процесс", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что Ерлан Кошанов, работавший ранее в должности руководителя Администрации Президента Казахстана и занимавшийся в том числе вопросами кадровой политики, знает, как происходит распределение полномочий и усиление ответственности руководства на местах. Александр Лукашенко рассказал, что и в Беларуси председателям облисполкомов предоставлено достаточно полномочий, чтобы они развивали межрегиональное сотрудничество.

"Мы больше нагружаем губернаторов. Пусть они (с коллегами из других стран. - Прим. ред.) и сотрудничают. С Россией пока, с Казахстаном. Это межрегиональное сотрудничество дает хороший результат", - сказал Президент.

Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Александр Лукашенко в целом поддержал эту идею и обратил внимание, что опыт проведения аналогичных форумов есть у Беларуси с Россией и у Казахстана с Россией. По его словам, это необходимо, чтобы подтолкнуть межрегиональное сотрудничество.

В качестве примера Президент Беларуси упомянул и про прежний опыт организации и проведения Форума регионов Беларуси и Украины. "Народ помнит, когда мы собрались в Украине - губернаторы наши, их - и наметили пути сотрудничества. Не все получилось, потому что началась эта вакханалия в Украине, но мы немало сделали за это время", - отметил глава государства.

"Губернаторы у вас и у нас - это центральные фигуры. Как ни крути, от них многое зависит, особенно у вас при такой громадной территории. Поэтому надо нам этот процесс как-то ускорить, развивать и не бояться, что эта середина начала сотрудничать. Тогда и нам легче будет", - продолжил белорусский лидер.

Беларусь открыта для Казахстана. Все рассчитывают, что визит станет особенным. Переговоры 5 февраля прошли и в Палате представителей. Законодатели налаживали контакты не один год. Все подтверждается делами.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вы всегда были и остаетесь для нас друзьями, соратниками, надежными партнерами, проверенными временем друзьями. В основе нашего сотрудничества лежит взаимопонимание, дружба, отстаивание национальных интересов на внешнем контуре, поддержка друг друга, об этом тоже сегодня шла речь. И, конечно же, экономическое развитие, которое является основой качества жизни наших людей. Безусловно, приоритетом также является продвижение конструктивной, объединительной повестки на всех международных площадках. Мы противники политики шантажа, санкций, дискриминации, недобросовестной конкуренции. Республика Беларусь, как и Республика Казахстан, проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на укрепление взаимного добрососедства".