Лукашенко: Мы не хотим войны, но готовимся к ней, чтобы ее не было
Они отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. В каждом белорусском городе или деревеньке 9 Мая к монументам и памятникам ложатся цветы и склоняются головы. За это героическое мужество и подвиг мы благодарим поколение победителей. И Беларусь никогда не предаст эту память.
Президент Беларуси 9 Мая принял участие в памятном мероприятии. Вместе с сыновьями Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы. В своем обращении глава государства подчеркнул: День Победы - это день национальной гордости, братского единства народов и исторической справедливости. И нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если не хотим войны.
На площади Победы в Минске у монумента минутой молчания почтили память каждого третьего погибшего.
Минск. Площадь Победы. Цветы к монументу, размышления и скорбь. У людей отняли молодость, жизнь, надежды. Миллионы покалеченных судеб. У каждой белорусской семьи своя история Победы.
"Для меня это День Победы. Это день, когда я еще видела живых ветеранов. Когда это солнце играло на их груди орденами и медалями, этот звон, я его слышу до сих пор. Для меня это мой папа, узник концентрационного лагеря Озаричи. И сколько он был жив, для него этот день тоже всегда был праздником. Поэтому для меня это традиция, переданная от тех, кого я знала, кого я любила. И я продолжаю этот день праздновать, отмечать и участвовать в этом дне. Спасибо!", - поблагодарила женщина.
"Каждый третий белорус умер ради этой победы. Я считаю, что это очень важный для нас праздник. В любых ситуациях, в любое время надо об этом помнить", - считает парень.
"Это наш долг - чтить память погибших, которые сложили головы, не отдали врагу нашу страну. Спасибо большое каждому, кто воевал", - сказала девушка.
Очень трудно сдержать эмоции, глядя в эти лица и глаза. Только безмерная благодарность за подвиг. И спустя столько лет, как вчера, они помнят с точностью до деталей события тех страшных лет.
"Через 4 месяца исполняется 101, - говорит женщина. - Все вспоминаю. Этого не забыть никогда. Хотел бы, но не забывается.
"Я родилась в войну. Мама была вывезена в Германию. Очень тяжело это все", - признается женщина. - Мамы нет, а я осталась жива. Мир и спокойствие благодаря нашему Президенту. Я молюсь богу за него, что мы спим спокойно, детей растим, молодежь учится. Все хорошо, все есть".
"Я всегда вспоминаю слова отца, который погиб в ноябре 44-го, освобождая Латвию от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминаю маму, конечно, которая уже умерла, но мама всегда в этот день плакала. И я так же", - поделилась личной историей женщина.
С Днем Победы, Беларусь!
4 года сражений и неустанной борьбы. И, наконец, долгожданная Победа. Потом нужно было восстанавливать страну, пытаться привыкнуть к мирной жизни и учиться ей заново. Выросло не одно поколение белорусов. Память о тех событиях бережно сохранили в фотографиях, пересказах и книгах.
Президент Беларуси возложил цветы к монументу Победы в Минске
В этот великий день наш Президент вместе с семьей, безусловно, здесь, у монумента Победы в Минске.
В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны
Для Беларуси подвиг героев священен. Мы бережно храним эту память. Всегда есть кому принести цветы и присмотреть за небольшим памятником или могилой неизвестного солдата. Уроки о такой "школе жизни" начинаются еще в 1 классе. И они - наш живой пример истории. В Беларуси осталось 574 ветерана Великой Отечественной войны.
Александр Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе в годы войны погибли более 30 млн человек. Были разрушены 2 тыс. городов, уничтожены более 70 тыс. сел и деревень.
"На карте сожженных деревень уже 13 тыс. адресов, 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни".
Беларусь в той войне потеряла каждого третьего своего жителя. "Невосполнимая для нас утрата и страшная цена за то, чтобы погасли печи Освенцима и Треблинки. Чтобы больше никогда с востока на запад не шли эшелоны с рабской рабочей силой, богатствами родной земли. Тогда, в 1945-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина по дороге священной борьбы добра со злом", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы можем много, долго говорить о цене Победы, о нашей боли, о нашей гордости, но самая великая речь в память о каждом, кто приближал победный май, но не увидел его салюты, - минута молчания, народного молчания во славу бессмертного подвига", - сказал Президент.
Минута молчания в честь павших героев
Последнее десятилетие мы живем с неприкрытой агрессией со стороны наших соседей. Война у порога Беларуси, экономический и санкционный прессинг. На все это вынуждены реагировать. Как всегда говорит наш Президент, мы не хотим войны, но готовимся к ней, чтобы ее не было.
"Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг - реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов. К памятникам, которые еще остались целы", - перечислил Александр Лукашенко.
"Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой", - подчеркнул Президент.
Защита суверенитета
Когда с севера и запада сгруппированы чужие войска, а на юге идет война, нам важно быть во всеоружии. Беларусь укрепляет оборону и делает это открыто. Экзамен для армии - внезапная проверка боеготовности. В арсенале новые виды вооружения и статус ядерной державы. Все это способ обезопасить себя от разного рода негативных сценариев. История учит, что может быть все что угодно, поэтому порох надо держать сухим.
Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей: "Спасибо вам! Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит Вечный огонь - символ великого подвига наших предков".
Обращаясь к ветеранам, Президент подчеркнул, что их подвиг - это нравственная высота. "У нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, - к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас, - сказал он. - С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!"
Детство по бомбами, жизнь без родителей, расстрелы на глазах. Многие из них были еще совсем детьми, когда пришла война. Партизаны и связисты. Они пережили концлагеря и блокаду Ленинграда. Они знают цену миру.
Вечная память героям
Для нас, белорусов, каждый день как 9 Мая. В памяти всегда наша общая Победа, вклад в которую внесли самые разные народы. Победа, доставшаяся такой дорогой ценой, предать которую мы не имеем права. Теперь наш черед - хранить мир на нашей земле.
Фото president.gov.by