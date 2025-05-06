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Лукашенко: Мы знаем, что живем на непокоренной земле
Народ Беларуси живет на непокоренной земле. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Мы бесконечно гордимся самоотверженными людьми, принявшими удар у стен Брестской цитадели, насмерть стоявшими на подступах к Минску и Могилеву, в болотах и топях Полесья. Здесь, на родной земле, вопреки страшным потерям зарождалась воля к победе. Фотоснимки десятков сожженных немецких танков на Буйничском поле, опубликованные в первые месяцы войны, дали советскому народу веру в то, что враг будет разбит, легкой победы, как на западе в Европе, не будет. И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах и подполье", - сказал глава государства.
"Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы", - подчеркнул Александр Лукашенко.