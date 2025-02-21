Лукашенко: Надо поставить жестко вопрос подготовки техники к весенним полевым работам

Надо поставить жестко вопрос подготовки техники к весенним полевым работам в сельском хозяйстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выездного семинара по сельхозтематике для уполномоченных представителей и помощников главы государства в регионах, пишет БЕЛТА.

Одна из тем семинара - подготовка техники к весенним полевым работам. Участники мероприятия во главе с Александром Лукашенко посетили машинно-тракторный парк сельхозпредприятия "Шипяны-АСК".

"На линейке готовности должна быть техника. Надо поставить жестко вопрос, чтобы трактора, автомобили были в порядке. Они (сельхозпредприятия. - Прим. БЕЛТА) должны на линейку готовности прежде всего поставить почвообрабатывающую технику, которая будет занята весной", - сказал Президент.

Он отметил, что, конечно, в полном объеме техника будет готова непосредственно к посевной, но уже сейчас надо оценить, как идет подготовка и как обстоят дела на данный момент. "Вы должны взять с собой хорошего специалиста, который вам подскажет, как должно быть. А вы уже своей властью спросите. Это серьезная вещь. Особенно в животноводстве", - дал совет Александр Лукашенко.