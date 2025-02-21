"Кому - ордена, медали, а кому - противоположное" - Лукашенко поручил доложить о зимовке скота

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Этот год и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выездного семинара по сельскохозяйственной тематике, сообщает БЕЛТА.

"Этот год особенно, да и пятилетка, - это не просто качество (это наш конечный результат), это железная исполнительская дисциплина. Если не будет дисциплины, все пустое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сейчас идет зимовка скота. Чтобы не упускать проблемы и вопросы зимовки, было решено провести выездной семинар для помощников и уполномоченных Президента в регионах.