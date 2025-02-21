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"Кому - ордена, медали, а кому - противоположное" - Лукашенко поручил доложить о зимовке скота
Этот год и пятилетка не просто о качестве, а о железной исполнительской дисциплине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выездного семинара по сельскохозяйственной тематике, сообщает БЕЛТА.
"Этот год особенно, да и пятилетка, - это не просто качество (это наш конечный результат), это железная исполнительская дисциплина. Если не будет дисциплины, все пустое", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что сейчас идет зимовка скота. Чтобы не упускать проблемы и вопросы зимовки, было решено провести выездной семинар для помощников и уполномоченных Президента в регионах.
"Мы проведем не только организационно-контрольное мероприятие, но и послушаем наших ученых, у них самые последние данные. Это люди продвинутые. Они расскажут помощникам и уполномоченным, а с завтрашнего дня вы должны на местах - в областях, районах - посмотреть, как организовано все это. Смотрите, запоминайте. И на местах с губернаторов, местных руководителей спросите на всю катушку. Обобщите в правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому - ордена, медали, а кому - противоположное", - сказал белорусский лидер.