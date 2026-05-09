Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма

Глава государства Александр Лукашенко в праздник 9 Мая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы напомнил о том, какую страшную цену заплатили народы Советского Союза и непосредственно Беларуси за освобождение Европы от фашизма, сообщает БЕЛТА.

"Мы празднуем день Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год, с шествиями, салютами. Со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана. Тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый: "Победа!" Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская Родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма. Все, в том числе и жители западных стран, знали, какой след оставили на нашей земле гитлеровские палачи", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в Советском Союзе в годы войны погибли более 30 млн человек. Были разрушены 2 тыс. городов, уничтожены более 70 тыс. сел и деревень.

"И миллионы жизней, сломанных по воле безумца и его армии, собранной со всей Европы, - заметил Президент. - Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. На карте сожженных деревень уже 13 тыс. адресов, 300 населенных пунктов разделили трагическую судьбу Хатыни".