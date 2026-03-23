Лукашенко направил поздравления Ким Чен Ыну с переизбранием

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил поздравления Ким Чен Ыну с переизбранием на должность Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. 

"Единогласное принятие данного решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку Вашего последовательного курса на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния населения", - говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что деятельность Ким Чен Ына на этом ответственном посту продолжит содействовать развитию КНДР и процветанию ее граждан.

Президент Беларуси подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на различных уровнях.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну отличного здоровья и плодотворной государственной работы.

Фото: sputnik.by

