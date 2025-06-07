Лукашенко: Национальный футбольный стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы

Национальный футбольный стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 июня на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона, пишет БЕЛТА.

"Мы открываем это грандиозное спортивное сооружение. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектирована и построена нашими друзьями из Китайской Народной Республики", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства выразил благодарность Председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение этого объекта - самого большого и современного футбольного стадиона Беларуси, сочетающего национальные традиции и передовые инженерные решения. "Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска и символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул Президент.

"Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул Президент.

Национальный футбольный стадион соответствует самым высоким мировым стандартам. "Надеюсь, в недалеком будущем наряду с товарищескими играми, матчами национального чемпионата мы сможем принимать здесь официальные международные встречи и наслаждаться выступлением лучших футболистов мира", - добавил Александр Лукашенко.

Национальный футбольный стадион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eabe5033-4a76-4e06-9697-6c5e03cfda3b/conversions/72a2c8ba-d646-477f-a198-5090fd240eed-xl-___webp_1920.webp 1920w

К открытию стадиона минчане благоустроили прилегающий парк имени 50-летия Великого Октября и обновили инфраструктуру стадиона "Трактор". Таким образом, этот зеленый уголок столицы буквально за пятилетку превратился в современный спортивный квартал для любителей активного отдыха, заметил глава государства.