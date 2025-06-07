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Лукашенко: Национальный футбольный стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы
Национальный футбольный стадион будет символом крепкой белорусско-китайской дружбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 июня на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона, пишет БЕЛТА.
"Мы открываем это грандиозное спортивное сооружение. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектирована и построена нашими друзьями из Китайской Народной Республики", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства выразил благодарность Председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение этого объекта - самого большого и современного футбольного стадиона Беларуси, сочетающего национальные традиции и передовые инженерные решения. "Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска и символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул Президент.
"Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул Президент.
Национальный футбольный стадион соответствует самым высоким мировым стандартам. "Надеюсь, в недалеком будущем наряду с товарищескими играми, матчами национального чемпионата мы сможем принимать здесь официальные международные встречи и наслаждаться выступлением лучших футболистов мира", - добавил Александр Лукашенко.
К открытию стадиона минчане благоустроили прилегающий парк имени 50-летия Великого Октября и обновили инфраструктуру стадиона "Трактор". Таким образом, этот зеленый уголок столицы буквально за пятилетку превратился в современный спортивный квартал для любителей активного отдыха, заметил глава государства.
"Но это еще не конец. Мы должны вложить здесь немало труда для того, чтобы этот стадион утопал в зелени и цветах. Такая задача поставлена руководству города", - заявил Президент.