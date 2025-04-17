Лукашенко назвал главную задачу, которая стоит перед Союзным государством

Перед Союзным государством Беларуси и России стоит амбициозная задача выстроить единую систему взаимодействия и отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 апреля на встрече с заместителем государственного секретаря СГ Беларуси и России Сергеем Глазьевым, сообщает БЕЛТА.

Как отметил белорусский лидер, Президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения". "Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Александр Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".

"Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но, тем не менее, мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать", - подчеркнул Президент.