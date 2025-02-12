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Лукашенко назвал условия "жестокой поддержки" частного бизнеса
В Беларуси будут создаваться равные условия для всех, кто работает на народ, работает честно и по закону. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 февраля на встрече с представителями частных предприятий, сообщает БЕЛТА.
По словам первого вице-премьера Николая Снопкова, частный бизнес активно поддержал инициативу Президента "Один район - один проект" и реализует более половины проектов в регионах. "Из 208 реализуемых проектов в регионах 116 реализуются малым и средним бизнесом. Объем инвестиций в эти проекты - 40 % от общего объема и 65 % - это количество создаваемых рабочих мест от общего объема, или почти 7 тыс.", - привел данные статистики первый вице-премьер.
"То есть здесь создается больше половины частных предприятий. Государственной формы собственности вы помогаете из республиканского бюджета, а частникам нет?" - уточнил Александр Лукашенко.
"Нет, здесь мы помогаем всем. В данном случае условия равные. Создан один финансовый продукт (финансирование под 8 % годовых на 8 лет), он одинаковый для всех", - пояснил Николай Снопков.
"Я это специально подчеркнул, чтобы предприниматели, бизнесмены понимали, что, если государство определяет какую-то программу, как "Один район - один проект", мы в одинаковые условия ставим всех - и частников, и предприятия государственной формы собственности, - заявил Президент. - Если вас устраивают такие условия, выравнивайтесь с предприятиями государственной формы собственности и работайте. Если нет, смотрите сами. И потом, не надо равняться с государственными. Государственным предприятиям мы порой навязываем такие обратные требования, которые вам не снились. Но тем не менее это главное, чтобы вы понимали: равные условия для всех, кто работает на государство, на народ, честно работает, по закону и уплачивает налоги".
"Не только равные условия. Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Я человек такой, но дело не в этом. А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что недавно ему поступило письмо из правительства, касающееся развития деятельности маркетплейса Wildberries в Беларуси.
"Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? "Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством". И так далее, и тому подобное. Если так - милости просим. Но еще надо учесть одну вещь. Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих - эдакие. Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий", - обратил внимание белорусский лидер.