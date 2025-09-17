Лукашенко: Нельзя рушить созданное прежними поколениями, надо это использовать и развивать

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30487bac-f732-4cff-a2b1-2b4704afaa93/conversions/d59a52a7-db05-4afc-bbf9-f44dd30e4606-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30487bac-f732-4cff-a2b1-2b4704afaa93/conversions/d59a52a7-db05-4afc-bbf9-f44dd30e4606-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30487bac-f732-4cff-a2b1-2b4704afaa93/conversions/d59a52a7-db05-4afc-bbf9-f44dd30e4606-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30487bac-f732-4cff-a2b1-2b4704afaa93/conversions/d59a52a7-db05-4afc-bbf9-f44dd30e4606-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Нельзя рушить созданное прежними поколениями, нужно это использовать, развивать и модернизировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.

"Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все то, что было", - отметил глава государства.

По его словам, он тем самым подчеркивает, что не отказывается от прошлого, в том числе своего. "Я как советский человек стараюсь взять все лучшее оттуда. А много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался. Иногда влазили туда, куда не надо было влазить таким образом", - сказал Александр Лукашенко.