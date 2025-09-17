3.64 BYN
Лукашенко: Нельзя рушить созданное прежними поколениями, надо это использовать и развивать
Нельзя рушить созданное прежними поколениями, нужно это использовать, развивать и модернизировать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко говорил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.
"Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все то, что было", - отметил глава государства.
По его словам, он тем самым подчеркивает, что не отказывается от прошлого, в том числе своего. "Я как советский человек стараюсь взять все лучшее оттуда. А много хорошего было. Мы встали вровень с мировой империей. И ни один вопрос без нас не решался. Иногда влазили туда, куда не надо было влазить таким образом", - сказал Александр Лукашенко.
Аналогично Президент уверен, что и в плане экономики советский опыт может быть частично применим. "В экономике мы тоже имели. И, став Президентом, я на носу себе зарубил, что нельзя рушить то, что создали до нас. Надо это использовать, развивать, модернизировать, - заявил он. - Как советский человек я прежде всего пытался сохранить то, что было создано неимоверными усилиями, неимоверным трудом нашего народа".