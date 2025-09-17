3.64 BYN
"Строим будущее на опыте прошлого": Лукашенко проводит встречу с идеологическим активом и экспертами
Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил смыслы Дня народного единства 17 сентября во время большой встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, сообщает БЕЛТА.
В числе участников мероприятия, помимо должностных лиц госорганов, - руководители политических партий, общественных объединений, важнейших средств массовой информации, журналисты, политологи, историки.
Президент в начале встречи поделился своим мнением касательно Дня народного единства - акцентов, смыслов и национальной значимости праздника.
Александр Лукашенко обратил внимание, что этот праздник - дань исторической памяти белорусов. Судьбоносное событие произошло в этот день 86 лет назад - рухнула железная стена, которая разделяла народ на западных и восточных белорусов.
"Тезис звучит пафосно, но не без оснований", - заметил глава государства. Он пояснил, что поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство.
"Все, кто был на передовой этой борьбы, - наши герои", - подчеркнул Президент. Однако, по мнению Президента, остается под вопросом, удалось ли белорусам в полной мере осознать смысл и национальную значимость даты 17 сентября, которую не так давно вернули в календарь государственных праздников.
"В этот праздник мы ведь не просто говорим об историческом воссоединении и единстве нации. Мы делаем выводы. Строим будущее на опыте прошлого", - заявил глава государства.