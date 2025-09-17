"Строим будущее на опыте прошлого": Лукашенко проводит встречу с идеологическим активом и экспертами

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a3a0998-410d-47d7-b8b4-1667eb26eb09/conversions/81971c77-ac4e-4532-b142-d4fb4f5bbd80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a3a0998-410d-47d7-b8b4-1667eb26eb09/conversions/81971c77-ac4e-4532-b142-d4fb4f5bbd80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a3a0998-410d-47d7-b8b4-1667eb26eb09/conversions/81971c77-ac4e-4532-b142-d4fb4f5bbd80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a3a0998-410d-47d7-b8b4-1667eb26eb09/conversions/81971c77-ac4e-4532-b142-d4fb4f5bbd80-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил смыслы Дня народного единства 17 сентября во время большой встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, сообщает БЕЛТА.

В числе участников мероприятия, помимо должностных лиц госорганов, - руководители политических партий, общественных объединений, важнейших средств массовой информации, журналисты, политологи, историки.

Президент в начале встречи поделился своим мнением касательно Дня народного единства - акцентов, смыслов и национальной значимости праздника.

Александр Лукашенко обратил внимание, что этот праздник - дань исторической памяти белорусов. Судьбоносное событие произошло в этот день 86 лет назад - рухнула железная стена, которая разделяла народ на западных и восточных белорусов.

"Тезис звучит пафосно, но не без оснований", - заметил глава государства. Он пояснил, что поход Красной армии потому и назывался освободительным. Красноармейцы шли на помощь белорусам, которые вели самоотверженную борьбу за свое национальное достоинство.

"Все, кто был на передовой этой борьбы, - наши герои", - подчеркнул Президент. Однако, по мнению Президента, остается под вопросом, удалось ли белорусам в полной мере осознать смысл и национальную значимость даты 17 сентября, которую не так давно вернули в календарь государственных праздников.