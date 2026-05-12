Лукашенко о проверке ВС Беларуси: Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем

Кадровый вопрос стал одной из тем разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром обороны. Главнокомандующий заслушал доклад Виктора Хренина.

Выверенная кадровая политика - важное условие эффективной работы во всех сферах, Вооруженные силы не являются исключением. Нужно четко понимать, с кем нести службу дальше, акцентировал Александр Лукашенко.

Еще одна тема доклада - итоги недавней проверки армии. Как отметил белорусский лидер, по итогам ее в оборонном ведомстве Беларуси состоялся серьезный разговор.

"Вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так... Я ждал, когда вы сами там разберетесь в хороших вещах и недостатках (их всегда хватает). Но мы особо и не скрывали те недостатки, которые бывают в армии. Я решил, что нам прятать эти недостатки не надо, но и напоказ мы их особо не выставляли. Не бывает так, что о Вооруженных силах где-то плохо говорят. Но мы это более открыто делали, чем руководство других стран. Наверное, это и правильно: люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко и Виктор Хренин

Белорусский лидер рассчитывает, что работа над устранением и исправлением выявленных в ходе проверки недостатков не завершится. "Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр будут уделять самое серьезное внимание тем недостаткам, которые вскрылись после этой проверки. Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать", - добавил Александр Лукашенко.

"Очень важный вопрос - кадры. Если на конкретном участке (мы это знаем из опыта) нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек - беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей встречи и разговора. А потом подумаем вместе, каким образом я буду разговаривать с генералами, офицерами, которые служат в наших Вооруженных силах и прежде всего в нашей армии", - обратился Александр Лукашенко к Виктору Хренину.

По итогам доклада министр рассказал о перспективах кадровых решений и выводах, которые сделаны после внезапной проверки. Настолько масштабной она стала впервые. Все результаты легли в основу системного анализа и корректировок в тактике укрепления обороноспособности. Но главным итогом внезапной проверки в оборонном ведомстве остались довольны.

Виктор Хренин

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Наши люди готовы защищать Родину. Это мы видели очень ярко, четко, особенно по людям, которые призывались, выходили из зоны комфорта, отрывались от своих семей и работы (а это более 6 тыс. человек). В той обстановке, в которой мы находимся, на наших плечах лежит огромная ответственность. Мы будем делать выводы и двигаться вперед, не останавливаясь на месте. В свете доложенной вчера программы госвооружения на Вооруженные силы планируется выделять серьезные средства. Мы не должны просто так быть на шее у своего народа, а должны обеспечивать военную безопасность. На наших плечах суверенитет, независимость, территориальная целостность государства".