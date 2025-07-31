Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: Нужно разворачивать работу на уровне отраслей и регионов

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Практическую работу с Китаем необходимо развернуть на уровне отраслей и регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, информирует БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Китай по-прежнему остается ключевым партнером Беларуси на дальней дуге. Уже сегодня товарооборот с КНР составляет почти 8,5 млрд долларов и на миллиард превышает торговлю со всем Евросоюзом. "Но и здесь за общей цифрой нужно видеть более широкую картину сотрудничества и роль Китая для будущего нашей экономики", - уверен Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси на высшем уровне поставлена задача стимулировать совместное технологическое развитие и обеспечить приход самых современных китайских технологий. Сферы тоже четко определены: станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия, фармацевтика и так далее. "Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов", - призвал белорусский лидер.

Он потребовал от правительства и посольства в Китае всеобъемлющее содействие на всех этапах разработки конкретных совместных проектов - от анализа рынка и работы с инвесторами до координации и сопровождения.

"В целом азиатскому вектору мы уделяем достаточно много внимания. На высшем уровне отрабатываются Вьетнам, Индонезия, Иран, Монголия, Мьянма, Пакистан. МИД докладывает о перспективах по Таиланду и Лаосу", - сказал глава государства.