Лукашенко об открытии 42-й городской поликлиники: Мы старались создать поликлинику будущего

Большое событие для здравоохранения Минска! В микрорайоне Восточный - в Уручье - после строительства открылась 42-я поликлиника. Она рассчитана на 850 посещений в смену и будет обслуживать более 25 тысяч жителей. Объект очень нужный и важный для густонаселенного и развивающегося Первомайского района.

Теперь жителям доступны самые передовые технологии. В поликлинике будут выполняться малоинвазивные операции, есть стационар и хорошая лечебно-профилактическая база. На открытие сегодня приехал глава государства. Александр Лукашенко подарил медучреждению передвижной аппарат УЗИ.

Состоялся и разговор с медиками. Но пообщались не только на врачебные темы. О геополитике - событиях на Ближнем Востоке, и как это влияет на нас, начиная с цен на топливо.

Визуально так и не скажешь, что это городская поликлиника. Издалека, скорее, напоминает университет или офисный центр. Но с порога все становится понятно. Все самое лучшее из оборудования. Кстати, рентген, маммограф - белорусские. Создано все для удобства и комфорта как пациентов, так и самих врачей.

Ольга Мудрая, главврач 42-й городской поликлиники г. Минска:

"Особенностью нашего учреждения является то, что у нас будет круглосуточный травматологический пункт, который будет оказывать помощь населению как Первомайского района, так и любому другому пациенту, который обратится к нам за помощью".

850 посещений в смену

Что касается начинки – объективно, это скорее медцентр. Только топ-оборудование и технологии, начиная с первичных осмотров. Есть и все необходимое для малоинвазивных операций. Это позволит разгрузить другие больницы в районе. После операции для полноценного восстановления можно остаться в стационаре.

Лукашенко: Мы старались создать поликлинику будущего

"Мы старались создать здесь очень хорошую клинику, поликлинику будущего. Чтобы здесь уровень был не хуже, чем за бугром. И чтобы вы восхищались своими объектами, а не какими-то, видя их по телевизору. Такую поликлинику мы создали, - заявил глава государства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко обратил внимание, что качественное современное медицинское обслуживание должно быть доступно не только для минчан, но и жителей самых отдаленных регионов. Он поручил руководству города, правительству и председателю Совета Республики Наталье Кочановой как уполномоченному представителю главы государства в Минске выработать соответствующие подходы.

"Надо сделать так, чтобы те, кто живет подальше от Минска, могли также получить здесь помощь. Конечно, это мы для Минска делаем. Там мы делаем для других районов, регионов, но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, люди отвергали минчан. Развивая Минск, я делаю все, чтобы не было этого контраста. Чтобы не было противоречий в нашей стране. Страна должна быть единой, монолитной. И от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень много зависеть", - подчеркнул белорусский лидер.

Доступность бесплатной медпомощи в Беларуси

В Беларуси доступность медицинской помощи охватывает все звенья: начиная от ФАПов до республиканских научно-практических центров, причем получить помощь бесплатно в Минске можно и без столичной прописки. Много больниц и поликлиник в стадии строительства или модернизации. За год только в Минске обещают еще плюс 2 медучреждения. Серьезно разгрузят и больницу скорой медицинской помощи.

Мэр Минска: Мы перераспределим потоки и разгрузим БСМП

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Сегодня фактически все жители города в случае каких-то ситуаций везут в больницу скорой помощи. И для того, чтобы там не было скопления, мы отработали вопрос разделить город на три части и построить три флагманских центра. Но это будут просто пристройки к существующим. Вот один из них, это будет в Научно-практическом центре хирургии и трансплантологии. Там три района будет обслуживаться. Второй - 10-я клиническая больница. И третья - Больница скорой медицинской помощи".

В новой 42-й поликлинике очень серьезная база по линии гинекологии: большое отделение и операционные.

Лукашенко: Пока я Президент, для женщин будем стараться делать все

"Здесь будут проводиться малые гинекологические операции. К нам она приходит на один день. Мы все делаем. Перемещаем ее в палату пребывания временного. Три часа она находится под присмотром медицинского персонала", - рассказала врач.

"Все, что нужно для женщин, и не только в Год женщин, но и в будущем, пока я Президент, я буду стараться делать, - заявил Александр Лукашенко.

И в целом здесь собрано все для заботы о женском здоровье. Современный скрининг - маммографы позволят выявить опухоль молочной железы на ранней стадии. Новости о бесплатной 2-й попытке ЭКО в Беларуси дали понять: на женском здоровье, и уж тем более в Год женщины, в республике экономить не будут. Президент это гарантирует лично.

В Беларуси бесплатно прививают от ВПЧ

"Благодаря Вам, сегодня девочек прививают уже от вируса папилломы человека. Во всех странах, где вакцинация больше 20 лет, у них нет рака шейки матки", - сказала врач.

"Это делали, но на платной основе, прививка 600 рублей стоила, она дорогостоящая была", - сказала Наталья Кочанова.

"Для женщин ничего не жалко в этом плане", - заверил Президент.

Быстрый карьерный рост в Беларуси врача из Туркменистана

Нередкость - среди врачей в штате работают иностранцы, хотя уже во всех смыслах наши люди. Доктор Атаджанов приехал в Беларусь из Туркменистана, выпускник Белгосмедуниверситета. Три года проработал в минской «восьмерке» хирургом. А в 42-й поликлинике будет заведующим травмо-хирургическим отделением. Вот такой быстрый карьерный рост.

Наш Президент сегодня пообщался с медиками на врачебные и околоврачебные темы. Как говорится, все познается в сравнении. Наш Президент ответил на досужие разговоры о якобы нехватке врачей в Беларуси и что где-то там "лучше".

Президент призывает не пенять на нехватку кадров в медицине, а грамотно выстраивать систему

"Людей у нас хватает. Нам надо разобраться. Нам надо (где, как говорят, не хватает) систему менять. Надо выстроить так систему, чтобы те люди, которые есть, могли работать, зарабатывать и обслуживать население. Это больше чем на 200 % касается Министерства здравоохранения и наших медиков. Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Медики - это как Президент: сколько надо, столько и работаем. А куда деться? Поэтому терпите там, где приходится работать 10 часов. Изучайте новые технологии, уплотняйтесь".

Александр Лукашенко привел пример, что не везде еще в здравоохранении работает информационная система, и в этом плане надо активно внедрять IT-технологии.

Лукашенко: Надо разгрузить Минск и сохранить деревню

Александр Лукашенко

Новая поликлиника расположена практически на границе столицы и Минского района. Густонаселенный Первомайский район. Но Минск больше повсеместно застраивать жильем не будут. Рабочую силу расконцентрируют в городах-спутниках, создав инфраструктуру и прочие условия.

Президент о росте мировых цен на энергоресурсы и белорусском подходе

"Надо сохранить деревню. Без нее мы ничто. Ну будем скоро ездить в автобусах доить коров в деревню, если будем проводить такую политику. Поэтому надо строить и там. И, во-вторых, надо разгрузить Минск. Вы видите, что в часы пик уже не пробиться".

"Война (на Ближнем Востоке. - Прим. ред.) началась - топливо начало дорожать. У нас еще терпимо. Едут все заправляться к нам. Вот эти все "вражеские" государства. Я, конечно, их врагами не считаю. Едут в "диктатуру" заправляться, - сказал Президент. - Из Украины, правда, не едут. Потому что там они границу полностью закрыли. Приедут - пусть заправляются. Мы не против".

"Мы имеем сегодня более выгодные условия. Тем не менее, цены движутся. И это не от нас зависит. Мы же войну на Ближнем Востоке не начинали, и четверть природного газа и нефтепродуктов мы там в Ормузском проливе не блокировали. Но мир взаимозависим. Поэтому, покупая по два-три автомобиля на семью, надо помнить, что бесплатного бензина нет", - отметил глава государства.

Лукашенко рассказал о своем совете Трампу насчет войны с Ираном

Все взаимосвязано. События, происходящие в мире, влияют и на нас. Пример - рост стоимости топлива. Все - последствия конфликта на Ближнем Востоке. Американцам наш Президент в приватной беседе говорил, как разрешить этот кризис. Раз прислушались, теперь можно и публично.

"Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Евреи приехали к нему, израильтяне (про холокост, про все забыли, Газу выровняли, детки погибли там, люди погибли), начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: "Израиль хотел повоевать против Ирана - пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей", - рассказал глава государства.

Поэтому я говорю: "Передайте Дональду, пускай он даст Израилю повоевать с Ираном. Вот и увидим, что получится". А чужими руками мы все умеем воевать. Как в Украине Запад воюет", - поделился подробностями Александр Лукашенко.

"Вижу, что здравый смысл взял верх. Потихоньку-потихоньку оттуда уходит. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли", - заявил Президент.

42-я поликлиника выйдет на полноценную работу в течение полутора месяцев

Новая поликлиника в Уручье выйдет на полноценную работу в течение полутора месяцев. Но с понедельника уже будет работать лаборатория и два врача общей практики.

Ежегодная бесплатная диспансеризация в Беларуси

А чтобы реже ходить по больницам и поликлиникам, нужно и самим заботиться о собственном здоровье. Многие случаи можно предупредить, выявить на ранней стадии. Благодаря президентской инициативе, в Беларуси для всех граждан ежегодно обязательна диспансеризация. Для этого даже в будний день можно взять выходной с сохранением заработка.