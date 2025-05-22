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Лукашенко объяснил, для чего в Беларусь приглашаются мигранты
Для решения проблемы с дефицитом трудовых ресурсов в Беларусь нужно привлекать мигрантов из других стран. Заниматься этими вопросами должны прежде всего руководители предприятий и местной вертикали. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 22 мая во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.
В разговоре с новыми руководителями местной вертикали глава государства затронул проблему нехватки трудовых ресурсов. "Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить, - сказал Президент. - Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза". При этом, как подчеркнул Александр Лукашенко, представители страны не выезжают за границу, чтобы кого-либо агитировать или настойчиво приглашать на работу в Беларусь. Есть люди, которые сами хотят сюда приехать.
По этой тематике главой государства недавно подписан указ, касающийся ответственности нанимателей за иностранных работников. Президент обратил внимание, что в первую очередь руководители предприятий на местах и главы районов должны быть заинтересованы в привлечении кадров. Именно они и должны заниматься их подбором. "Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте", - ориентировал глава государства.