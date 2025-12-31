Лукашенко объяснил, почему решил в предновогодний день посетить холдинг "Горизонт"

"Мне предложили варианты. Я сказал: "Я поеду в будущее". Вы - будущее страны. Такие предприятия, как вы, - будущее страны", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы не пожалеем средств на то перспективное, что вы в том числе будете создавать. Это такой символический визит, приезд к вам, чтобы показать, что вы в авангарде нашего промышленного производства. И на таких, как вы, мы будем делать ставку", - подчеркнул белорусский лидер.