Лукашенко объяснил, почему решил в предновогодний день посетить холдинг "Горизонт"
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему решил в предновогодний день посетить холдинг "Горизонт", сообщает БЕЛТА.
"Мне предложили варианты. Я сказал: "Я поеду в будущее". Вы - будущее страны. Такие предприятия, как вы, - будущее страны", - отметил Александр Лукашенко.
"Мы не пожалеем средств на то перспективное, что вы в том числе будете создавать. Это такой символический визит, приезд к вам, чтобы показать, что вы в авангарде нашего промышленного производства. И на таких, как вы, мы будем делать ставку", - подчеркнул белорусский лидер.