Лукашенко отметил, что в нашем прошлом есть уроки, которые помогают смотреть на настоящее и будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, напомнил о важных уроках истории.

Глава государства отметил, что весь мир ликовал 9 мая 1945 года, а внимание всего человечества было приковано к Советскому Союзу - государству, сокрушившему фашистскую Германию, "трижды проклятую", как писала в тот день газета "Советская Белоруссия".

"Мы не забыли. Спустя многие-многие десятилетия. Мы не забыли и не забудем, - подчеркнул Президент. - Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое - невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нем уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, свое настоящее и свое будущее. И смотреть без иллюзий!"

"Нам, славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Нам приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения. Задолго до июня 41-го. Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня".

По словам Президента, даже спустя 80 лет отдается режущей болью в сердцах масштаб потерь - более 28 млн советских граждан по примерным оценкам, хотя реальное их число гораздо больше.

"Мы еще не все могилы нашли. И в Беларуси, и в России. Не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов, - сказал глава государства. - Мы уже никогда не посчитаем казненных, чьи останки оккупанты на бегу, убегая отсюда, откапывали, сжигали, перемалывали гусеницами танков, равняя прах с землей. Жгли и учетные книги, которые вели с немецкой педантичностью, фиксируя каждого убитого".

Президент обратил внимание, что с учетом вскрытых новых захоронений массово убитых людей на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны можно говорить о каждом третьем погибшем. Он не исключил, что когда-нибудь речь будет идти о каждом втором. "Нам скрывать нечего", - заметил глава государства.

"Урок усвоен. Великая Отечественная война - далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства. Под ширмой религиозных и идеологических расхождений к нам, белорусам, и через нас тогда и столетиями раньше шли "освобождать" обширные и богатые ресурсами земли. Освобождать от кого? От нас. Под свои народы. Под будущее, но уже без нашего славянского мира. Нас даже как колонию не рассматривали тогда. Это был геноцид. Хладнокровный и циничный", - заявил белорусский лидер.

"Последний поход объединенной свастикой Западной Европы на восток по своей жестокости превзошел все известные в истории войны. Но масштаб всенародного сопротивления поверг противника в шок", - подчеркнул Президент. Шокировали взятые в плен бойцы и подпольщики, не проронившие ни слова под дикими пытками, солдаты, закрывающие грудью пулеметы, летчики, направляющие истребители и бомбардировщики на вражеские колонны. "Они (за рубежом. - Прим. ред.) этого не понимают, как это может быть", - заметил глава государства.

"Мы знаем, что у каждого подвига мужское и женское лицо, часто юное, а то и совсем детское, - продолжил Александр Лукашенко. - У тех подвигов есть и детские лица. Наши пионеры - маленькие герои большой войны - мужественно сражались рядом со взрослыми - старшими братьями, отцами и дедами. Из ста белорусских парней призывного возраста на момент начала войны выжили только трое".

Шокировали оккупантов и мирные жители, скрывавшие в своих домах еврейских детей и раненых красноармейцев, зная, что за подобное вздергивали на виселице целыми семьями, добавил Президент. Не рассчитывал враг, что столкнется с беспрецедентно самоотверженным трудом для нужд фронта советских женщин, стариков и детей, заменивших ушедших на фронт мужчин. Им в тылу было порой еще сложнее, обратил внимание Александр Лукашенко. "Голодные, доведенные до изнеможения, они сражались, у них был свой фронт. На фронте (тоже. - Прим. ред.) воевали, погибали, хотели жить, но хоть кормили… А они - полуголодные, делали для фронта все, что могли", - сказал он.