3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Лукашенко отметил вклад лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента в научное развитие Беларуси
Глава государства Александр Лукашенко поздравил лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и поддержке талантливой молодежи с 30-летием со дня создания фондов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Результатом многолетней деятельности фондов стало множество достижений, значимых проектов и инициатив. Лауреаты и стипендиаты гордо заявляют о себе, упорно и настойчиво постигают вершины мастерства, неустанно стремятся к новым открытиям", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что ум, талант и целеустремленность позволяют лауреатам и стипендиатам специальных фондов вносить значимый вклад в научное и культурное развитие страны, стать настоящими профессионалами своего дела, преданными родной Беларуси.
"Особых слов благодарности заслуживают педагоги и наставники, которые неустанным трудом, глубинной мудростью и огромным терпением помогают зажечь молодые сердца", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, счастья, удачи и ярких побед.