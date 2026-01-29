Лукашенко отметил вклад лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента в научное развитие Беларуси

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a153be-6420-434a-8db4-a6e9b2ff1fb0/conversions/05de637b-793b-46be-8eef-048a15a5ca5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a153be-6420-434a-8db4-a6e9b2ff1fb0/conversions/05de637b-793b-46be-8eef-048a15a5ca5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a153be-6420-434a-8db4-a6e9b2ff1fb0/conversions/05de637b-793b-46be-8eef-048a15a5ca5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/41a153be-6420-434a-8db4-a6e9b2ff1fb0/conversions/05de637b-793b-46be-8eef-048a15a5ca5d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Глава государства Александр Лукашенко поздравил лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и поддержке талантливой молодежи с 30-летием со дня создания фондов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Результатом многолетней деятельности фондов стало множество достижений, значимых проектов и инициатив. Лауреаты и стипендиаты гордо заявляют о себе, упорно и настойчиво постигают вершины мастерства, неустанно стремятся к новым открытиям", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что ум, талант и целеустремленность позволяют лауреатам и стипендиатам специальных фондов вносить значимый вклад в научное и культурное развитие страны, стать настоящими профессионалами своего дела, преданными родной Беларуси.

"Особых слов благодарности заслуживают педагоги и наставники, которые неустанным трудом, глубинной мудростью и огромным терпением помогают зажечь молодые сердца", - подчеркнул Президент.