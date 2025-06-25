Лукашенко отметил вклад Зюганова в укрепление дружбы между Беларусью и Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваша многогранная плодотворная деятельность, направленная на усиление внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета российского государства, является высоким примером беззаветного служения Отечеству. Будучи убежденным патриотом, верным идеалам интернационализма и социального прогресса, Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами", - говорится в поздравлении.