3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
Лукашенко подчеркнул необходимость восстановления сельхозтехник в каждом районе страны
Автор:Редакция news.by
В каждом районе Беларуси нужно восстановить сельхозтехники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Мозырский район Гомельской области.
Посещая предприятие "Мозырьтехсервис", белорусский лидер указал на необходимость восстановления сельхозтехник. Речь идет про специализированные организации, занимающиеся техническим обслуживанием, ремонтом, монтажом оборудования, а также обеспечением сельскохозяйственных предприятий техникой и запасными частями.
"Нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники. Работать, работать и восстановить в каждом районе", - подчеркнул Александр Лукашенко.