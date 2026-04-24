Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко подчеркнул необходимость восстановления сельхозтехник в каждом районе страны

В каждом районе Беларуси нужно восстановить сельхозтехники. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в Мозырский район Гомельской области.

Посещая предприятие "Мозырьтехсервис", белорусский лидер указал на необходимость восстановления сельхозтехник. Речь идет про специализированные организации, занимающиеся техническим обслуживанием, ремонтом, монтажом оборудования, а также обеспечением сельскохозяйственных предприятий техникой и запасными частями.

"Нам надо кровь из носа восстановить сельхозтехники. Работать, работать и восстановить в каждом районе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Разделы:

Президент

Теги:

Гомельская областьАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси