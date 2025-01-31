Лукашенко поставил задачу приблизить подготовку специалистов в вузах к жизненным реалиям

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу сделать максимально практико-ориентированным и приближенным к существующим жизненным реалиям подготовку специалистов в вузах и прежде всего в Академии управления. Об этом он заявил во время общения с учеными, передает сообщает БЕЛТА.

Реагируя на выступление директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Леонида Мальцева, глава государства обратил внимание на его богатый управленческий опыт во главе различных силовых структур, включая посты министра обороны и государственного секретаря Совбеза. Специалисты высокого уровня, имеющие опыт работы на госслужбе, есть и в других вузах. Весь этот во многом уникальный опыт теперь нужно передать преподавателям, а также студентам и слушателям Академии управления.

"Не потому, что она при Президенте. А потому, что скоро эти "академики" будут управлять страной. Это верхушка, там же и переподготовку проходят некоторые", - обратил внимание глава государства.