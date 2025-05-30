Лукашенко поздравил 3620-ю артиллерийскую базу вооружения с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 3620-й артиллерийской базы вооружения с 80-летием со дня образования воинской части, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что история воинской части началась в мае 1945 года, с тех пор личный состав бережно хранит, приумножает и передает молодежи заложенные ветеранами славные традиции поколения победителей.

"Ежедневно военнослужащие и гражданский персонал базы выполняют большой объем работ по ремонту и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники. А музей оружия и созданная вами книга памяти, приуроченная к 100-летию службы ракетно-артиллерийского вооружения, являются яркими примерами патриотического воспитания, мотивирующего юношей и девушек выбирать профессии, связанные с защитой Родины. Убежден, постоянно совершенствуя свое мастерство, личный состав и далее будет эффективно решать самые сложные и ответственные задачи в интересах укрепления обороноспособности страны", - говорится в поздравлении.