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Лукашенко поздравил белорусов с 900-летием Спасо-Евфросиниевского женского монастыря
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с 900-летием основания Спасо-Евфросиниевского митрополичьего женского монастыря. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Святая обитель по праву является духовным центром Беларуси, местом притяжения всех христиан. У мощей преподобной Евфросинии Полоцкой молятся об исцелении и утешении, с любовью в сердце благодарят за помощь", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле свято берегут важную часть самобытной культуры, связанной с трудами православной подвижницы. "Завершив работы по реставрации монастыря и воссоздав его первозданную красоту, мы внесли бесценный вклад в сохранение исторического наследия. Пусть под звон колоколов вера в Бога укрепляет единство белорусского народа и приумножает достижения страны", - подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал всем счастья, доброго здоровья, мира и согласия.