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Лукашенко поздравил коллектив БрГУ им. Пушкина с 80-летием основания вуза
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина с 80-летием со дня основания вуза, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ровесник Великой Победы, университет стал одним из символов восстановления мирной жизни на белорусской земле в сложные послевоенные годы, внес весомый вклад в развитие отечественной системы образования, - говорится в поздравлении. - И сегодня ваш коллектив успешно трудится на благо родной Беларуси, выпускает высококвалифицированных специалистов и воспитывает настоящих патриотов".
Глава государства пожелал всем сотрудникам вуза здоровья, неиссякаемой творческой энергии, дальнейших успехов и новых свершений.