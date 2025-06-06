Лукашенко поздравил коллектив БрГУ им. Пушкина с 80-летием основания вуза

"Ровесник Великой Победы, университет стал одним из символов восстановления мирной жизни на белорусской земле в сложные послевоенные годы, внес весомый вклад в развитие отечественной системы образования, - говорится в поздравлении. - И сегодня ваш коллектив успешно трудится на благо родной Беларуси, выпускает высококвалифицированных специалистов и воспитывает настоящих патриотов".