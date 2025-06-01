Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Лакокраска" с 60-летним юбилеем предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов ОАО "Лакокраска" с 60-летием предприятия. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"История завода полна ярких и красочных страниц. Построенный как объект республиканского значения, он быстро стал одним из крупнейших лакокрасочных предприятий СССР, а с обретением независимости Беларуси превратился в национальный бренд. Сегодня "Лакокраска" выпускает более двух тысяч наименований продукции под шестью торговыми марками. Стабильно высокое качество продукции неоднократно отмечено на конкурсах "Лучшие товары Республики Беларусь", "Бренд года", "Народная марка Беларуси". В преддверии знаменательной даты взята главная вершина - "Знак качества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что все эти заслуги - закономерный итог работы нескольких поколений тружеников. "Тех, кто стоял у истоков завода, и тех, кто продолжает его славные традиции, разрабатывает новые формулы и составы, модернизирует производство и внедряет передовые технологии", - отметил Президент.