Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Несмотря на современные сложные геополитические условия, традиционные духовные и культурные связи наших славянских народов являются прочным фундаментом для плодотворного сотрудничества Беларуси и Черногории ради благополучия и процветания граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.