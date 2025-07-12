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Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственности
Автор:Редакция news.by
Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственностиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4421c5-e7b4-4dbc-b0d7-fe7417e0d529/conversions/335921d1-329f-4b33-9a58-3eb6819e1e97-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4421c5-e7b4-4dbc-b0d7-fe7417e0d529/conversions/335921d1-329f-4b33-9a58-3eb6819e1e97-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4421c5-e7b4-4dbc-b0d7-fe7417e0d529/conversions/335921d1-329f-4b33-9a58-3eb6819e1e97-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c4421c5-e7b4-4dbc-b0d7-fe7417e0d529/conversions/335921d1-329f-4b33-9a58-3eb6819e1e97-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с национальным праздником - Днем государственности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Несмотря на современные сложные геополитические условия, традиционные духовные и культурные связи наших славянских народов являются прочным фундаментом для плодотворного сотрудничества Беларуси и Черногории ради благополучия и процветания граждан обеих стран", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал всем черногорцам согласия, процветающего будущего и стабильности в обществе.