3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко поздравил дружественный народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"На протяжении столетий наши страны неоднократно были аренами борьбы других государств, местами столкновения "центров силы" и даже цивилизаций. И каждый раз обоим народам приходилось тяжело и упорно бороться за свободу и независимость, - говорится в поздравлении. - В этих испытаниях и испанцы, и белорусы проявили лучшие черты, такие как национальное достоинство, патриотизм, стремление к мирному и стабильному образу жизни, стойкость и мужество в отстаивании своих религии, культуры и традиций".
Глава государства выразил уверенность в том, что, несмотря на современную трансформацию миропорядка, граждане Беларуси и Испании останутся приверженцами самостоятельного и независимого пути развития, носителями традиционных ценностей, среди которых наиболее важными являются мир, семья и созидательный труд на пользу Отечества.
"В этот праздничный день от имени всех белорусов сердечно желаю народу Испании единства, согласия и благополучия, заверяю в нашем неизменно дружественном отношении и приглашаю в Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов