Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции

Изображение

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Норвегии с Днем Конституции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Этот основной документ как в вашей стране, так и в Беларуси имеет глубокие исторические и правовые корни, является тем фундаментом, который объединяет наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что настоящий расцвет в развитии белорусско-норвежского партнерства еще впереди. "Уверен, несмотря на искусственные барьеры, безосновательно созданные современными политиками, мы найдем возможность вернуться к полноценному диалогу на пользу обоих государств, - подчеркнул Президент. - Республика Беларусь готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Королевством Норвегия во всех сферах взаимного интереса".

Александр Лукашенко пожелал народу Норвегии счастья, согласия и благополучия.

поздравлениеПрезидентАлександр Лукашенко