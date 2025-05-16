Лукашенко поздравил народ Норвегии с Днем Конституции

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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Норвегии с Днем Конституции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Этот основной документ как в вашей стране, так и в Беларуси имеет глубокие исторические и правовые корни, является тем фундаментом, который объединяет наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду, что настоящий расцвет в развитии белорусско-норвежского партнерства еще впереди. "Уверен, несмотря на искусственные барьеры, безосновательно созданные современными политиками, мы найдем возможность вернуться к полноценному диалогу на пользу обоих государств, - подчеркнул Президент. - Республика Беларусь готова к возобновлению конструктивного сотрудничества с Королевством Норвегия во всех сферах взаимного интереса".