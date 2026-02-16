Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с Праздником весны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Праздником Весны Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Прошедший год стал важным этапом в развитии белорусско-китайских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, - говорится в поздравлении. - С теплотой вспоминаю наши встречи в Пекине и Тяньцзине, в ходе которых мы определили долгосрочные ориентиры для дальнейшего сотрудничества".

Системно продвигая совместные проекты и инициативы, Беларусь и Китай вышли на качественно новую высоту в области промышленной кооперации, технологий и инноваций, образования и культуры, спорта и туризма, отметил глава государства. "Формированию более благоприятных условий для работы предприятий призвано содействовать вступившее в силу Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Символом дружбы между Беларусью и Китаем стало открытие в Минске двух спортивных объектов международного класса - стадиона и бассейна, построенных при поддержке КНР", - подчеркнул он.

Президент Беларуси убежден, что текущий 2026 год станет временем удачных возможностей, смелых решений и конкретных дел, придаст дополнительную энергию взаимодействию на государственном и региональном уровнях.