Лукашенко поздравил с днем рождения Президента Экваториальной Гвинеи

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления Президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого по случаю его дня рождения. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Благодаря многолетнему самоотверженному труду на благо своего народа, настоящему патриотизму, опыту мудрого политика и государственного деятеля Вы приобрели заслуженное уважение и авторитет как в Экваториальной Гвинее, так и на всем Африканском континенте", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил конструктивный и доверительный характер диалога между странами, а также теплые личные отношения, которые сложились между двумя лидерами.

"Убежден, что существующий высокий уровень взаимопонимания послужит дополнительным импульсом для углубления межгосударственных связей. Надеюсь на успешное осуществление поставок техники, реализацию взаимовыгодных совместных проектов в сельском хозяйстве, строительстве, медицине и других перспективных направлениях, определенных в дорожной карте двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.