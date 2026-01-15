3.71 BYN
Лукашенко - председателям исполкомов: Район нужно делать обособленной единицей
Председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение трех новых председателей исполкомов и заместителя председателя Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
"От вас все зависит. Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей. Были свои обслуживающие предприятия - и строительная ПМК, и дорожная. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем. Я понимаю, что вы в теме, - сказал Александр Лукашенко. - Председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Конечно, в основном это сельскохозяйственное производство, но есть и промышленные предприятия".
Глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги: "Я не говорю о школах, детских садах (у нас их хватает), о здравоохранении. Тут система выстроена, (нужно. - Прим. БЕЛТА) только, чтобы порядок был".