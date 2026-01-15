Лукашенко - председателям исполкомов: Район нужно делать обособленной единицей

"От вас все зависит. Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей. Были свои обслуживающие предприятия - и строительная ПМК, и дорожная. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем. Я понимаю, что вы в теме, - сказал Александр Лукашенко. - Председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Конечно, в основном это сельскохозяйственное производство, но есть и промышленные предприятия".