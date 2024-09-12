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Лукашенко предупредил: В будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю
Александр Лукашенко заявил, что культуру земледелия необходимо доводить до ума, сообщает БЕЛТА.
Прибыв в Воложин на областной фестиваль "Дожинки-2024", глава государства прежде всего поделился своими впечатлениями о культуре земледелия в регионе - с вертолета, как известно, все видно, как на ладони. По словам Президента, критиковать Минскую область в целом не за что, однако ряд замечаний все-таки есть.
"Все ты делать умеешь, но не делаешь. Знаешь, как обработать прифермерские участки. По маршруту не к чему придраться. Знаешь, как пахать. Мелиорацию умеешь делать, как надо. Где надо, дрова лежат. Это говорит о том, что люди наши умеют. Все умеют. Все как надо. Не хуже, чем на Западе, где все частное. Но не всегда, не везде делаем. Поэтому в будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Культуру земледелия необходимо доводить до ума, поставил задачу глава государства.
"Осталось убрать кукурузу. Но небольшие площади, уберем. То есть умеешь делать все. Желательно, чтобы это было везде. Почему не везде - дисциплина. Всего хватает, умеем делать, трактора, техника. Но дисциплина где-то недотягивает. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Надо работать так, как надо", - требует Президент.
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