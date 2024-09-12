Лукашенко предупредил: В будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю

Прибыв в Воложин на областной фестиваль "Дожинки-2024", глава государства прежде всего поделился своими впечатлениями о культуре земледелия в регионе - с вертолета, как известно, все видно, как на ладони. По словам Президента, критиковать Минскую область в целом не за что, однако ряд замечаний все-таки есть.

"Все ты делать умеешь, но не делаешь. Знаешь, как обработать прифермерские участки. По маршруту не к чему придраться. Знаешь, как пахать. Мелиорацию умеешь делать, как надо. Где надо, дрова лежат. Это говорит о том, что люди наши умеют. Все умеют. Все как надо. Не хуже, чем на Западе, где все частное. Но не всегда, не везде делаем. Поэтому в будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам, и по озимому ячменю", - подчеркнул Александр Лукашенко.