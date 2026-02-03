Лукашенко предупреждает: Тащить на плечах Витебскую область никто не будет

Нужен пошаговый антикризисный план. Социально-экономическое развитие Витебской области 3 февраля в центре внимания во Дворце Независимости.

В регионе с недавних пор новый руководитель. Глава государства отметил, что в Витебске на совещании еще 3 месяца назад обозначили конкретные проблемы. Настало время оценить реальную ситуацию и понять, есть ли положительный эффект.

Лукашенко: Нужен антикризисный план

Глава государства отметил, что в Витебске на совещании жестко очертили круг проблем, которые не решались годами, переходили по наследству от одного губернатора к другому и в конце концов превратились в системные. Также договорились, что до нового года руководство региона примет оперативные меры по наведению порядка.

В январе текущего года председателем Витебского облисполкома был назначен Александр Рогожник. "Сегодня первая контрольная точка, чтобы оценить реальную ситуацию и понять, есть ли положительные сдвиги. Губернатор должен начинать с болевых точек и принятия решений. Нужно принимать решения. Если ошибетесь, поправим", - сказал Александр Лукашенко.

Социально-экономическое развитие Витебской области 3 февраля в центре внимания во Дворце Независимости

Как решить проблемы Витебщины

Президент делает акцент, что Витебскому региону годами оказывали масштабную бюджетную поддержку. В итоге местная власть накопила значительные долги. В области необходимо реально оценивать свои успехи и возможности и работать на результат. Контроль над ситуацией в области - на руководителях палат парламента. Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко возглавляют соответствующую рабочую группу, а Игорь Сергеенко также является уполномоченным представителем главы государства в этом регионе.

"Ходите по Витебской области, осуществляйте контроль. Подсказывайте губернатору, рекомендуйте, но не давите. Я ему обещал: любое давление на него плохо будет для тех, кто на него будет давить. Там есть сегодня губернатор, мы его туда отправили, - сказал Президент. - Дмитрий Николаевич его там представил. Знаю, что там громкими аплодисментами проводили бывшего губернатора: "Ах, хороший человек".

Александр Лукашенко отметил, что Александр Субботин, который до недавнего времени руководил областью, действительно прекрасный человек, и главе государства было с ним комфортно работать, не говоря уже об вице-премьере и министре, ответственных за АПК.

Президент обратился к заместителю председателя Витебского облисполкома Анжелике Никитиной: "Госпожа Никитина, вам для сведения, чтобы вы понимали, что хороший человек - это еще не хороший профессионал".

Президент: Прятать проблемы никто не собирается

Президент предупреждает, что тащить на плечах Витебскую область, как и некоторые предприятия других областей, никто не будет. А оценивать работу следует не по отчетам, а по конкретным делам.

Далее глава государства озвучил некоторые цифры: "Чтобы вы знали, Витебская область получила государственной поддержки всех форм на 15 млрд бел. руб., начиная от промышленности - "Нафтан", закупка сырья, сельское хозяйство и прочее, прочее. Во избежание финансового коллапса реструктуризированы (это значит дано согласие Президента на то, что вы не будете платить) 2 млрд бел. руб. - соответствующий указ. И вы тогда обещали за 5 лет по графикам погасить эти деньги. Но погасили всего 146 млн бел. руб.".

Глава государства озвучил и ряд других показателей, которые свидетельствуют о наличии проблем в Витебской области. Причем подчеркнул, что прятать эти факты не собирается. Также Президент отверг предложение по очередной реструктуризации долгов в АПК региона: помощь будет под конкретный результат и без всяких указов.

Губернатор: Нет задач, которые не имеют решения

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8181fa-a69d-48c7-b826-b02a93c89232/conversions/80ec8699-39c0-48bf-882e-5c36a8b08a8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8181fa-a69d-48c7-b826-b02a93c89232/conversions/80ec8699-39c0-48bf-882e-5c36a8b08a8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8181fa-a69d-48c7-b826-b02a93c89232/conversions/80ec8699-39c0-48bf-882e-5c36a8b08a8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6f8181fa-a69d-48c7-b826-b02a93c89232/conversions/80ec8699-39c0-48bf-882e-5c36a8b08a8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома: "Сегодня Президент дал абсолютно объективную оценку работе всей области. Эта оценка пока неудовлетворительная, но мы полагаем, что с учетом тех решений, которые будут приниматься, начиная с II квартала, область будет обеспечивать необходимый рост, который доводился правительству. И те реализуемые инвестиционные проекты, которые сегодня в области есть, а их более 100, дадут необходимый результат. Это только по 2026 году даст нам прирост более чем в миллиард рублей. Поэтому, как я и в прошлом интервью говорил, нет тех задач, которые не имеют решения".