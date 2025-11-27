3.71 BYN
Лукашенко прибыл в Мьянму с официальным визитом
Автор:Редакция news.by
Александр Лукашенко прибыл в Мьянму с официальным визитом. Борт Президента Беларуси приземлился в столице государства - городе Нейпьидо. Продлится официальный визит 27 и 28 ноября.
В программе переговоры в узком, а затем в расширенном составах. Александр Лукашенко проведет встречу с исполняющим обязанности президента Мьянмы.
Спектр тем обширный: развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, продовольственная безопасность, промышленность, фармацевтика и многое другое.
Фото БЕЛТА