Лукашенко принял участие в открытии нового производства на ОАО "Планар"

30 января на предприятии "Планар" запустили новое инновационное производство. Это центр спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Теперь белорусы изготавливают шаблоны для интегральных схем размером 90 нанометров.

Компетенциями, которые есть у Беларуси, помимо белорусов, владеют всего 4 страны в мире, а на пространстве СНГ у нас вообще нет конкурентов. Все это дополнительные преимущества для доходности отрасли: новые заказчики, инвестпроекты и совершенно другие объемы экспорта. Александр Лукашенко пообещал тотальную поддержку. Но есть одно условие - надо ускоряться.

Если коллектив и руководство будут выдерживать темпы, задавать тренды в отрасли, никаких денег жалеть не будут. Новое производство было запущено на два года раньше обещанного.

ОАО "Планар" - мозг и сердце белорусской микроэлектроники, предприятие гремело на весь СССР и держит марку спустя столько времени. На постсоветском пространстве такие уникальные кадры и компетенции сохранила только Беларусь.

Здесь занимаются разработкой и изготовлением специального оборудования для производства изделий нано- и микроэлектроники. Это технологии, которые в кооперации с промышленностью позволяют создавать все то, без чего мы уже не представляем свою жизнь.

30 января на "Планаре" запустили уникальное производство. Теперь белорусы изготавливают шаблоны для интегральных схем размером 90 нанометров. Оборудование такого уровня выпускают только США, Япония и пара стран ЕС.

Сергей Аваков, гендиректор ОАО "Планар":

"Развитие промышленности без развития микроэлектроники невозможно, а электронное машиностроение - это база, которая позволяет развивать микроэлектронику, производить интегральные микросхемы, которые уже будут куда-то летать или ездить".

Президент признался: ночь не спал. Во-первых, хотел, чтобы мероприятие было максимально понятным для людей. Важно доступно объяснить, насколько уникальны эти технологии, которыми Беларусь сейчас владеет, а от этого зависит, как сработают журналисты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Хочу разобраться, потому что после комбайнов, молотилок, косилок, гаек, болтов, коров и телят погрузиться в это сложное производство не так просто. Я понимаю, что для того, чтобы на "Интеграле" работать, нужны ваши станки, оборудование. И вы создаете это уникальное оборудование здесь".

"Эта отрасль называется электронное машиностроение. Оборудование называется по-разному, в зависимости от того, для чего оно предназначено", - рассказал Сергей Аваков.

Так что Беларусь теперь в элитном клубе электронного машиностроения. Здесь производят оборудование для микросхем, которые применяют в микроэлектронике. Оно нужно всем предприятиям, где производят интегральные схемы. Интегральные схемы сегодня применяются абсолютно везде. Без них не заработает утюг или холодильник, а ракета не полетит в космос.

Спрос у инвесторов на белорусские технологии запредельный, особенно в России. Александр Лукашенко часто рассказывает эту историю. После того как на нас обрушились незаконные санкции, лично президент РФ Владимир Путин просил оказать поддержку в микроэлектронике. Белорусские специалисты подставили плечо. С россиянами в кооперации на "Планаре" сейчас в работе 3 инвестпроекта. Союзник полностью обеспечивает финансирование.

"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".

Уникальные технологии, которыми Беларусь обладает, - гарантия технологического суверенитета. На предприятии есть своя научная школа, плотная кооперация с Академией наук. Над технологиями, которые сейчас используются для искусственного интеллекта, здесь еще в 70-х годах работали.

Как пояснил гендиректор "Планара" Сергей Аваков, определение понятия "искусственный интеллект" постоянно меняется, пересматривается, так как технологии в этой сфере быстро развиваются. По его словам, ИИ - это широкое понятие, некая система принятия решений.

"Я полагаю, что те, кто придумал это определение, они имели в виду, что искусственный интеллект заменит человека", - заметил Президент.

"Нет, не заменит", - уверен Сергей Аваков. Он пояснил, что один из основоположников технической кибернетики Уильям Эшби в 50-е годы ХХ века написал книгу, в которой рассуждает о том, может ли машина быть умнее своего создателя. "Этот вопрос до сих пор остался риторическим", - считает руководитель "Планара".

"Так что нас не заменит никакой "интеллект", - сказал Александр Лукашенко.

В новом центре стоит стерильная чистота, как в операционной. Начальник отдела оптических покрытий и фотолитографии Александр Петух рассказал: в декабре был всего 1 выходной. Но дело не только в запуске нового центра, технологии высокого полета - это значит: глаза горят, а ноги несут на работу. Зарплата мотивирует.

"У нас производство фотошаблонов бездефектное. Даже если какой-то дефект и обнаружен в процессе производства, у нас есть здесь установка ретуширования, который дефект этот может исправить. Соответственно, шаблон, который производился, не просто выбрасывается, а ремонтируется и становится годным", - поделился Александр Петух.

Во время осмотра производства в ОАО "Планар" Александр Лукашенко тепло пообщался с самым опытным работником предприятия - Виктором Васильевичем Ананичем, отдавшем этому производству более полувека.

Глава государства поблагодарил коллектив и всех причастных к открытию высокоинновационного центра. Такие результаты - всегда повод оглянуться назад.

Президент отметил, что после распада Советского Союза развитие микроэлектронной отрасли в России значительно затормозилось, страна многое потеряла в этом направлении. Беларусь же сохранила производства, научные школы, компетенции и высококвалифицированные кадры, которые передавали свои опыт и знания следующим поколениям. В этой связи Александр Лукашенко поделился воспоминаниями про свой первый визит на "Интеграл".

"Тогда вообще денег не было, и всем надо было (помочь. - Прим. ред.). Я понимал, что, если бы были деньги, мы бы рванули. Что тогда меня сподвигло? Скорее всего, интуиция. "Интегралу" помогли, - сказал глава государства. - Знаете, когда человек своими руками что-то создает, и очень сложное, это очень жалко потерять. Это в основе моей жизненной философии. И я цеплялся за все школы, все предприятия, которые у нас были созданы, интуитивно понимая, что они будут нужны".

"И наше время пришло. Мы не зря вкладывали деньги", - продолжил он.

Президент подчеркнул, что технологии, оборудование, продукция предприятия уникальны. Такие есть всего лишь в пяти странах мира: США, Японии, Германии, Швеции и Беларуси.

"А вы говорите "маленькая Беларусь". Не такая она маленькая, - заметил Президент. - Размеры государства сегодня определяются не границами и не площадью, а состоянием интеллекта и возможностями в производстве. Мы это умеем делать".

Теперь, когда созданы все условия и уж тем более другие финансы, стоит только показывать результат. Президент даже не мотивирует - это, скорее, ультиматум: шагать в ногу со временем уже мало, нужно бежать.

"Надо ускоряться. Остановимся - те, кто сзади, затопчут. И я не слышал, чтобы с "Планара" кто-то "тиктокался", что их заставляют работать. Это великое дело", - заметил Александр Лукашенко.

"Знайте одно: "зряплаты" в Беларуси не будет. Лишних денег нет. А если есть, то только на дело", - предупредил глава государства.

Президент заверил, что со стороны государства всегда будет обеспечена поддержка таким передовым производствам, как, например, на "Планаре". "Мы создали, вложив деньги, и будем это делать. Но мы видим, что буквально два-три года - и вы эти деньги запросто вернете и будете производить продукт с высокой добавленной стоимостью, с прибылью", - пояснил он.

"Не ускоримся - толку не будет. Это не потому, что я так хочу и вас все время подталкиваю. Вопрос в том, что у нас нет огромного количества редкоземельных металлов, материалов и так далее, за что сегодня идет борьба. У нас нет того объема природного газа и нефти, за которые (ведут борьбу. - Прим. ред.) даже крупные страны-лидеры, как США", - подчеркнул Президент.

"За всем этим стоит ресурс - природный и ископаемый. И прежде всего нефть. У нас этого нет. Мы гордимся тем, что у нас есть умные люди и высокие технологии. А высокие технологии нуждаются в том, чтобы быстрее, быстрее бежать и думать о том, чтобы тебя не опередили. Нечем подстраховаться. Нефти нет", - обратил внимание белорусский лидер.

Но даже ее наличие в современном мире не дает гарантий на успешное развитие страны, этого уже недостаточно, заметил глава государства.

Коллектив не упустил возможность пообщаться на самые актуальные темы. Вспомнили "Уилли" с его снегопадами и как боролись с непогодой вместе: от школьника до Президента.

Президент поделился воспоминаниями из детства, когда зима была именно такой, какой она выдалась в этом году. "В детстве все чистили этот снег, особенно в деревне. Помню из своего детства школьного: ночь, заметает... Мы все ждали, когда взрослые ребята - девятый, десятый класс - пройдут, а мы уже по этому коридорчику следом", - сказал он.

Президент привел и другой пример. В те годы, когда он работал руководителем сельхозпредприятия, такой техники, какой Беларусь располагает сейчас, не было и дороги зачастую приходилось расчищать лопатами. "ДТ-54, гусеничный трактор, и прямая лопата - бульдозер. Вот он прошел и то, где смог пройти", - добавил он.

Было отмечено, что часть жалоб на работу коммунальных служб связана с тем, что кому-то не расчистили во дворе место под автомобиль. Александр Лукашенко подчеркнул, что это ответственность каждого - расчистить от снега площадку вокруг своей машины.

"Для меня самое страшное - не дай бог произойдет то, что в Украине. Я не говорю про войну и прочее. Там люди замерзают. Им на улице в обычной палатке (даже не военной, а туристической) теплее, чем в доме. Это катастрофа", - заявил глава государства.

Президент сказал, что реагирует на те или иные обращения из TikTok, когда пишут, что где-то кого-то обидели. Но на поверку далеко не все из этого оказывается правдой. "Кто-то черкнул специально... Начинаем проверять. А проверки - это же деньги. Мы тратим деньги, но оказывается, что это неправда. Или вообще такого случая не было", - констатировал глава государства.

Все внимание в 2026-м уделят женщинам. Президент пообещал - это будет заметно.

Александр Лукашенко поручил подумать о том, какие мероприятия провести в этот год, чтобы он запомнился. Обращаясь в том числе к присутствующим Председателю Совета Республики Наталье Кочановой и пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, глава государства сказал: "Подумайте вместе с Союзом женщин, как нам сделать так, чтобы женщины запомнили не только то, что Президент объявил Год женщины, но чтобы они запомнили этот год. Что мы должны сделать, какие мероприятия провести? И на мужиков не смотрите. Они пристроятся. Подумайте, Наталья Ивановна (Кочанова. - Прим. ред.), Вы за это ответственная. Что скажете, то будем делать".

"Лозунги - это хорошо. Но надо для женщин делать ну не каждый день, но хотя бы в неделю, в месяц значимое мероприятие. Год пройдет, а женщины будут вспоминать этот Год женщины. Надо в этом году сделать максимум для наших женщин. Вы действительно основа нашей жизни", - сказал он.

Хорошие новости прозвучали для жителей столицы. Город будет комфортным в плане развития инфраструктуры и транспортной сети.

"В центре Минска мы производства строить не будем. Будем использовать эти площади, если они нам нужны. Все остальное будем выносить за кольцевую дорогу. В Минске люди должны жить, с детишками по улицам ходить. А производства - туда, за кольцевую дорогу. Поэтому мы строим метро разными сегментами. Будем и дальше развивать, чтобы люди могли за 10-15 минут на работу приехать и уехать. Чтобы было удобно. Мы это уже делаем и это сделаем, - сказал Президент. - Поэтому если Минск способен производить то, что вы делаете на "Планаре", "Интеграле", мотоциклы, велосипеды… Мы это будем делать. Но 2 млн человек (в городе. - Прим. ред.). Мы грязные производства даже за кольцевой дорогой строить не можем. Мы не должны это делать. Нужно создать нормальные условия для минчан, но не перенаселять Минск".

Александр Лукашенко рассказал, что жилищное строительство сейчас ориентируют на большую привязку к конкретным производствам: "Если есть производство - строим. Мы научились быстро строить. Вот производство, вот дом - 100 квартир - арендное жилье. Нанимай людей, пусть работают. 20-30 лет отработал, хочешь купить это жилье - выкупай, за копейки уже. В этом направлении будем двигаться. Кому-то, может, это не нравится. А что не нравится? Хотите свой дом построить или квартиру - стройте, мы не запрещаем".