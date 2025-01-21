Лукашенко призвал белорусов не терять бдительность и вовремя сообщать о чем-то неординарном

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками Минского автозавода призвал граждан не терять бдительность и вовремя информировать о чем-то неординарном, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны свою жизнь строить без войны. Это самый приоритет. У нас страна должна быть безопасной. Поэтому вопрос обороны и безопасности - вопрос номер один. Кому нужна страна, где мама с отцом боятся ребенка выпустить на улицу", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в 90-е преступность пришлось буквально выжигать каленым железом. "Я должен быть защитить тех людей, которые избрали меня Президентом. Сейчас не та ситуация, сейчас мы действуем спокойно. Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что без участия самих граждан, только лишь силами спецслужб, в полной мере обеспечить безопасность в стране очень сложно. "Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим", - призвал белорусский лидер.