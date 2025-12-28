Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко прокомментировал свое состояние после хоккейного матча

28 декабря Президент Беларуси прокомментировал СМИ свое состояние после инцидента во время вчерашнего хоккейного матча. Напомним, накануне во время игры команд белорусского лидера и Брестской области Александра Лукашенко случайно сбил с ног игрок собственной дружины, который двигался обратным ходом.

Глава государства отметил: "Это обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре".

