Лукашенко прокомментировал свое состояние после хоккейного матча

28 декабря Президент Беларуси прокомментировал СМИ свое состояние после инцидента во время вчерашнего хоккейного матча. Напомним, накануне во время игры команд белорусского лидера и Брестской области Александра Лукашенко случайно сбил с ног игрок собственной дружины, который двигался обратным ходом.

Глава государства отметил: "Это обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре".