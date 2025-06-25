Лукашенко: Прокурорские работники будут оставаться образцом высочайшего профессионализма

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Вы стоите на страже правопорядка и национальной безопасности. Следуя букве закона, соблюдая принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания, обеспечиваете защиту прав граждан и организаций, общественных и государственных интересов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря надлежащему подбору и подготовке кадров, системной координации деятельности правоохранительных органов прокуратура способствует планомерному снижению преступности в стране, обеспечивает стабильность и спокойствие на белорусской земле.